Des tests de dépistage rapide bientôt déployés dans les écoles

Son directeur général, Luc Galvani, a obtenu la confirmation de la direction générale de la santé publique (CIUSSS MCQ) que ses écoles recevront un approvisionnement en tests rapides dans les prochaines semaines.

« Je pense que c’est un élément qui va nous aider à maintenir le plus possible les élèves et le personnel à l’école », s’est-il réjoui, mardi, en entrevue à l’émission En direct.

Pour faire passer les tests aux élèves, le centre de services scolaire songe à mettre à contribution son centre de formation professionnelle Bel-Avenir. Des étudiants y sont formés pour offrir des soins de santé.

« On va se mettre en pourparlers avec notre centre de formation Bel-Avenir pour savoir si une équipe pourrait soutenir les milieux qui vont utiliser les tests rapides pour s’assurer que c'est bien fait », a expliqué Luc Galvani.

La région devra patienter quelques semaines, car les tests rapides sont d’abord déployés dans la région métropolitaine de Montréal, plus affectée par la COVID-19. Pour l’instant, la situation épidémiologique en Mauricie n’est pas prioritaire.