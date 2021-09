Coups de feu près du CUSM : les policiers n’étaient probablement pas ciblés

Les coups de feu auraient été tirés à partir d’un espace vert aménagé entre les rues Saint-Jacques et Pullman, au sud de l’hôpital , apprend-on dans une mise à jour transmise aux médias mardi après-midi.

Or, en raison du relief, il est improbable que le tireur ait pu intentionnellement cibler les policiers qui étaient alors dans le stationnement , peut-on lire.

Le scénario le plus plausible est qu’à la suite d’une décharge d’armes à feu dans la zone identifiée, des projectiles perdus ont poursuivi leur chemin en direction nord. Ce sont les impacts de ces projectiles qui ont été retrouvés dans la façade de l’édifice, à proximité d’où se trouvaient deux policiers. Une citation de :Extrait du communiqué du SPVM Service de police de la Ville de Montréal

L'événement s'était produit vers 1 h 30 du matin. Une vingtaine d'heures plus tard, le chef Caron avait invité les médias au quartier général du SPVMService de police de la Ville de Montréal pour dénoncer une attaque « gratuite » et « inadmissible ».

Une policière, avait-il expliqué, avait senti une brûlure sur l’avant-bras gauche et constaté une éraflure .

« Ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est la gratuité de cet acte de violence dirigé spécifiquement vers nos policiers », avait dénoncé Sylvain Caron, le 24 août au soir. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Or, des éclats par ricochet pourraient expliquer la blessure subie par la policière , explique aujourd'hui le SPVMService de police de la Ville de Montréal . Heureusement, cette dernière et son partenaire se portent bien à l’heure actuelle, malgré la dangerosité de la situation à laquelle des passants et eux ont été exposés.

L'enquête se poursuit, et le SPVMService de police de la Ville de Montréal invite toute personne détenant des informations en lien avec cet événement à communiquer avec lui.

La police dit pour l'instant avoir localisé des impacts de projectiles et récupéré des plombs ; interrogé plusieurs témoins afin de reconstituer les événements ; et analysé en long et en large le site du CUSM et les secteurs périphériques .

Des images provenant de différentes caméras ont aussi été décortiquées, notamment pour vérifier les déplacements de piétons, cyclistes et automobilistes durant la nuit de l’événement , mentionne-t-elle.

Un problème de société

Les fusillades et le trafic d'armes à feu sont un problème grandissant dans la métropole.

Le week-end dernier, une maison a été criblée de balles à Dollard-Des Ormeaux; un restaurant de Parc-Extension a été la cible d'une salve de balles; des coups de feu ont été tirés sur deux voitures dans Saint-Michel; et un homme connu des policiers a reçu au moins un projectile au bas du corps dans une tentative de meurtre à Ahuntsic.

Pour mettre un terme à toute cette violence, les maires et mairesses de cinq grandes villes du Québec, dont celle de Montréal, Valérie Plante, ont uni leurs voix en exhortant les chefs des partis fédéraux en campagne électorale à s’engager fermement à bannir les armes d’assaut et de poing au moyen d’une politique nationale.

Denis Coderre, qui tente un retour en politique, a également fait de la sécurité publique sa priorité en vue des élections municipales du 7 novembre prochain.