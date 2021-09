Le Théâtre la Seizième annonce une programmation entièrement en salle pour 2021-2222

Alain Grégoire, qui signe sa première programmation comme directeur artistique et général intérimaire du Théâtre la Seizième, voulait offrir une saison sous le signe de la continuité. Il a aussi fait le choix de ne pas parler de pandémie.

Le théâtre est souvent en retard par rapport à l'actualité. On peut se servir d'une œuvre précédemment créée qui s'applique à une situation donnée, ce qui n'est pas le cas pour la pandémie. Mais il y a aussi qu'on a vraiment le goût de se retrouver ensemble pour de vrai dans une salle. Et on n'a pas le goût de retourner le fer dans la plaie. Peut-être que plus tard, on pourra prendre du recul.

Une citation de :Alain Grégoire, directeur artistique et général intérimaire, Théâtre la Seizième