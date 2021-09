Le Dr Arruda veut vérifier le statut vaccinal de tout le personnel de l’éducation

Dans le contexte pandémique actuel, il est attendu de suivre le plus adéquatement possible la couverture vaccinale des employés qui travailleront dans vos établissements d’enseignement au cours de l’année scolaire 2021-2022, afin de permettre à la santé publique d’intervenir ou de modifier les mesures sanitaires actuelles si cela s’avérait nécessaire , peut-on lire dans cette lettre datée du 10 septembre.

Le document que nous avons obtenu est adressé aux dirigeants des établissements collégiaux et universitaires. Selon nos informations, une demande semblable a aussi été adressée aux directions des écoles primaires et secondaires.

Les employeurs ont jusqu'à la fin de la semaine pour fournir une liste nominale du personnel ayant reçu une paie pour le mois d’août 2021 .

Afin de vérifier le statut vaccinal de chaque employé, Horacio Arruda demande que soient fournis les renseignements suivants : numéro d’assurance maladie, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, sexe, nom et prénom des deux parents, adresse postale, numéro de téléphone, code de l’établissement employeur et région administrative de cet établissement .

Nous avons déjà un portrait des taux de vaccination des étudiants, nous souhaitons avoir celui des enseignants et employés.

Contrairement au personnel de la santé, les travailleurs de l'éducation ne sont pas obligés d'être vaccinés. Le Parti libéral du Québec aimerait que ce soit le cas.

En juillet, le gouvernement expliquait ne pas avoir de portrait de la vaccination des enseignants, car les salariés ne sont pas tenus d'informer leurs employeurs s'ils sont vaccinés ou non. Mais, avec cette méthode de collecte de données, la vérification pourra se faire directement par les registres de vaccination, sans nécessiter le consentement des principaux intéressés.

Les données seront transmises à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), indique la lettre. Le Directeur national de santé publique a confié le mandat de la vigie de la vaccination contre la COVID-19 à l’INSPQ , peut-on y lire.

Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur précise que la santé publique transmettra au gouvernement des « données non nominatives ».

Est-ce que le ministre [de la Santé Christian] Dubé a demandé ou approuvé cette initiative? , demande le porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, Vincent Marissal.

Les collectes de données personnelles doivent être soumises aux plus strictes dispositions de protection de confidentialité, même en temps de pandémie, et s’il s’agit d’un exercice purement statistique, ces données peuvent et doivent être anonymisées.

Une citation de :Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé