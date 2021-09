Plusieurs alertes météo en vigueur dans le Nord de l’Ontario

Environnement Canada a émis des avis de veille de tornades et d'orages violents pour les régions North Bay, Nipissing Ouest, Powassan, Mattawa et l'Île Manitoulin.

Une alerte d'orages violentes est en vigueur pour North Bay, Powassan et Mattawa, a averti Environnement Canada à 17h35 HAE.

Les météorologues surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes, de la grêle pouvant atteindre la taille d'une pièce de cinq cents et de la pluie forte. Cette grappe d'orages violents se trouve au nord-est de North Bay et se déplace vers l'est à 90 km/h.

Les secteurs affectés sont: le parc provincial Widdifield Forest, le parc provincial Jocko Rivers, le parc provincial Alexander Lake Forest, le lac Caribou, Mulock, le lac Otter, Balsam Creek et Eldee.

De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures, rappelle Environnement Canada. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules.

Des veilles de tornade sont également en vigueur pour North Bay, Nipissing Ouest et l'Île Manitoulin.

Plusieurs dangers sont associés à une veille de tornade, comme des grêlons pouvant atteindre la taille d'une balle de ping-pong, des rafales allant jusqu'à 120 km/h et des pluies torrentielles.

Une météo instable se déplace à travers le Nord de l'Ontario dans l'après-midi et la soirée de mardi. Photo : Environnement Canada

L’agence météorologique recommande aux personnes habitant les régions concernées de prendre les mesures suivantes :