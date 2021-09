Le ministre Dubé n’exclut pas des ruptures de services en Outaouais

Vous ne serez pas surpris d’entendre qu’on a des enjeux de personnel qui sont très importants et qu’on aura à faire des choix de service dans certaines régions du Québec, parce qu’il nous manque du personnel , a-t-il déclaré, mardi, en point de presse à Québec.

Le ministre a surtout insisté sur la situation précaire en Abitibi, mais n’a pas exclu que du délestage de services ou de la réorganisation importante de services pourrait survenir en Outaouais.

On va peut-être le vivre en Outaouais aussi. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Le ministre de la Santé, Christian Dubé Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Il n’a pas manqué d’affirmer que le fait que l’Ontario, qui offre de généreuses sommes à l’embauche, fait perdre des infirmières au réseau québécois dans l’ouest de la province.

En Abitibi, c’est probablement très semblable à ce qu’on vit en Outaouais avec des primes qui sont payées en Ontario de 10 000 $ pour venir chercher certaines de nos infirmières.

Il a assuré que son gouvernement continuait de travailler sur l’enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, soulignant, une fois de plus, que la problématique était présente avant la pandémie de COVID-19.

La possibilité d'une diminution de services mentionnée par le ministre a fait bondir la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil.

Beaucoup de services sont déjà en délestage, donc [...] c’est quand même assez épeurant , a-t-elle réagi en entrevue.

Elle a rappelé que l’urgence de l’Hôpital de Gatineau est toujours partiellement fermée. Celle-ci a été fermée complètement pendant plusieurs jours, à la fin juin. Elle a ensuite été rouverte à certains patients ayant des besoins de soins urgents : les femmes enceintes, les enfants âgés de 0 à 17 ans et les personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Depuis le 18 juillet, l’urgence est accessible à tous, mais seulement entre 8h et 18h.

La gestion des ressources humaines au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais est un défi de tous les instants. Les équipes de soins et l'ensemble des professionnels de la santé se mobilisent 24 heures sur 24 et innovent afin de maintenir les soins et les services de santé à la population , a soutenu, mardi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, par courriel.

Au moment de son entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau, Karine D’Auteuil ne savait pas quels services pourraient être touchés par du délestage supplémentaire en Outaouais, si tel était le cas. Elle a dit ne pas avoir reçu d’indication en ce sens.

Chose certaine, elle a vertement critiqué le ministre de la Santé, qui, selon elle, tarde à agir depuis des années face à la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Ça fait longtemps qu’on a frappé le mur en Outaouais avec une pénurie dangereuse.

Avec les informations de Laurie Trudel et d’Ismaël Sy