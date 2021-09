Deux mois après la destruction du village de Lytton, l’avenir est toujours incertain

Cela fait plus de deux mois que l'incendie de Lytton Creek en Colombie-Britannique a ravagé le canyon du Fraser, tuant deux résidents du village de Lytton et en délogeant des centaines d’autres. Alors que la possibilité de reconstruire est envisagée, certains résidents ne sont pas encore autorisés à revenir. Beaucoup se sentent coincés entre espoir et incertitude.