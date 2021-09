L’ACTRA Toronto renomme des prix pour les artistes non conformes

La plus grande section du syndicat des artistes interprètes du Canada affirme que ses prochains prix reconnaîtront officiellement les artistes de genre non conforme dans les catégories masculine et féminine de ses distinctions d'interprétation vocale et d'interprétation à l'écran.

Au cours des années précédentes, le jury a remis des prix pour la performance exceptionnelle d'un homme et la performance exceptionnelle d'une femme.

Mais pour les prix 2022, les quatre catégories de prix pour l'excellence à l'écran et à la voix ont été renommées performance exceptionnelle - sexe non conforme ou féminin et performance exceptionnelle - sexe non conforme ou masculin .

Les organisateurs disent que les artistes de genre non conforme peuvent se soumettre à une catégorie en fonction du sexe du personnage qu'ils jouent ou de la façon dont ils s'identifient personnellement.

Ils disent que les gagnants de genre non conforme recevront un trophée gravé avec uniquement la catégorie, telle que Performance exceptionnelle - Voix .

Les prochains prix devraient être remis en mars 2022.

La direction de l' ACTRAAssociation des artistes canadiens de la télévision et de la radio Toronto affirme que les changements ont été apportés en consultation avec le comité queer de la section, outACTRAto.

Le président de l' ACTRAAssociation des artistes canadiens de la télévision et de la radio Toronto, David Gale, a déclaré mardi dans un communiqué qu'une considération clé était de s'assurer que les noms des catégories n'exigeaient pas que les membres soient démasqués .

Il y a encore beaucoup de transphobie et d'homophobie dans notre industrie , a déclaré M. Gale, qui est membre du comité queer.

Je suis heureux que ce changement offre des options et de la flexibilité aux artistes interprètes ou exécutants de genre non conforme. Néanmoins, il reste encore beaucoup de travail à faire autour de la création et de la distribution de rôles plus queer.

L'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio représente les artistes de ces plateformes et des nouveaux médias.

La branche de Toronto représente plus de 15 000 des 27 000 membres du syndicat.