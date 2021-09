Des lettres géantes attirent l’attention à Baie-Comeau

Le codirecteur chez Homme aide Manicouagan, Patrick Desbiens explique que les lettres visent à faire connaitre la mission de l'organisme qui est de briser l'isolement chez les hommes.

Le codirecteur chez Homme aide Manicouagan, Patrick Desbiens Photo : Radio-Canada / Olivier Roy Martin

Souvent les hommes ont tendance à s'isoler, plutôt qu'à aller chercher de l'aide. Donc il faut trouver des moyens alternatifs, des moyens assez novateurs

pour aller les rejoindre. Une citation de :Patrick Desbiens, codirecteur chez Homme aide Manicouagan

Il profite donc de la visibilité pour inviter les hommes qui le souhaitent à venir visiter l'atelier de menuiserie situé sur la rue Jalbert à Baie-Comeau.



Patrick Desbiens mentionne que l’atelier de menuiserie créé par l’organisme en 2016 est souvent une porte d’entrée pour certains hommes. La menuiserie devient un prétexte, donc d'épaule à épaule on peut se confier plus facilement , ajoute-il.



Il explique que les lettres sont un clin d’œil à l'histoire de l'ancienne Ville de Hauterive qui a été fusionnée avec Baie-Comeau en 1982.



Après avoir appris qu’il s’agissait d’un projet éphémère, la Ville de Baie-Comeau a salué l'initiative de l’organisme et dit tolérer la présence des lettres.

Avec les informations de Camille Lacroix