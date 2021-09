Trois nouveaux cas de COVID-19 à l’Île-du-Prince-Édouard

Deux de ces cas touchent des élèves de l'école primaire Stratford qui ont été en contact étroit avec un cas déjà signalé.

La santé publique ne parle toutefois pas encore d'une éclosion. On précise qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour établir une chaîne de transmission entre les élèves qui fréquentent cette école.

Le troisième cas a été détecté chez un individu dans la trentaine qui avait récemment voyagé à l'extérieur de la bulle atlantique.

Trousses de dépistage « maison » chez les moins de 12 ans

Un projet pilote de trousses de dépistage « maison » chez les moins de 12 ans en milieu rural vient de voir le jour.

Elles sont disponibles dans les communautés de Prince-Ouest et les comtés de Kings-Est et Kings-Sud, où l'accès aux tests de dépistage est plus limité qu'ailleurs.

Ces trousses devront être utilisées uniquement quand l'enfant présente des symptômes de la COVID-19.