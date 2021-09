1400 personnes recherchées pour l’élection municipale de novembre à Saguenay

C’est pourquoi le Bureau des élections, présidé par la greffière de la Ville de Saguenay, Caroline Dion, déploie une offensive publicitaire afin de dénicher 325 scrutateurs, 325 secrétaires, 230 préposés et aide-préposés à l’information et au maintien de l’ordre, 150 vérificateurs, 50 substituts et environ 250 personnes supplémentaires pour la journée du vote par anticipation le 31 octobre.

En plus des médias traditionnels, la Bureau des élections se tourne vers les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et TikTok, et entend recruter dans les cégeps et universités. Les personnes choisies recevront un montant forfaitaire pouvant aller de 220 $ à 420 $, selon le poste occupé.