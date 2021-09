Les terres des Sœurs de la Charité s’invitent dans la campagne municipale

La responsable des dossiers d’aménagement du territoire et candidate à la mairie de Québec, Marie-Josée Savard admet que sa pensée a évolué. L’important c’est ce qui adviendra de ces terrains.

On va justement les développer autrement que par de l’habitation. Moi je pense que c’est ça que les citoyens souhaitaient d’abord et avant tout. C’est tout à fait un projet louable et on embarque à 100 % là-dedans.

Ses adversaires y voient plutôt un manque d’écoute de la cheffe d’équipe Marie-Josée Savard envers les citoyens.

Madame Savard a tenu un discours où elle mettait de l’avant l'expropriation et le lotissement de ces terres , rétorque le chef de Démocratie Québec, Jean Rousseau.

Elle n’a aucune crédibilité quand vient le temps de parler des terres des Sœurs de la Charité. Elle est la droite continuité de l’arrogance et de la non-écoute du maire. Une citation de :Jean Rousseau

La candidate de Démocratie Québec dans Robert-Giffard voit dans le projet d'agro-parc l'occasion de favoriser l'agriculture urbaine et l'implication citoyenne. Photo : Radio-Canada

Le chef de Québec Forte et Fière (QFF), Bruno Marchand, rappelle qu’elle a milité pour le développement immobilier de ces terres pendant plusieurs années malgré l’opposition citoyenne. De son côté, QFFQuébec Forte et Fière a toujours voulu maintenir la vocation agricole de ces terres, souligne-t-il

Les citoyens disent ce qu'ils veulent et on ne les écoute pas et ça a pris le gouvernement pour venir protéger ces terres-là. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec Forte et Fière

Relation avec le gouvernement provincial

M. Rousseau croit que l'entrée en scène du gouvernement est un camouflet pour l'administration Labeaume et qu'un changement de garde à la mairie est nécessaire pour valoriser les terres des Sœurs de la Charité.

Le chef de Québec Forte et Fière abonde dans le même sens. Il affirme que le gouvernement Legault vient de remettre l'administration Labeaume à sa place en déposant une offre d'achat pour les terres agricoles des Sœurs de la Charité.

Selon Bruno Marchand, l'intervention du provincial est la preuve de la rupture du lien de confiance avec l'administration en place, qui a tenté par deux fois de faire approuver un projet d'ensemble résidentiel sur les terres des religieuses.

Tous les partis municipaux appuient dorénavant la conservation de la vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité.

La cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, ajoute qu’elle espère que les citoyens seront consultés en amont du projet.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux