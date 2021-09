Suivez le débat de Zone économie

La candidate libérale Mélanie Joly a reproché au Parti conservateur, représenté par le candidat Vincent Duhamel, de mettre fin au programme public de services de garde proposé par les libéraux, qui comporte une entente de 6 milliards de dollars avec le Québec.

Mme Joly, M. Duhamel, Alexandre Boulerice (Nouveau Parti démocratique), Gabriel Ste-Marie (Bloc québécois) et Luc Joli-Cœur (Parti vert) participent à cette joute oratoire, animée par Gérald Fillion avec la participation d’Andrée-Anne St-Arnaud.

Ils débattent de quatre principaux thèmes : l'infliation et le coût de la vie, les finances publiques et les programmes, les changements climatiques et la pénurie de main-d’œuvre et l'emploi.

