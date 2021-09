Au moins 5,78 millions de Canadiens ont voté par anticipation

Effet de la pandémie ou non, la popularité du vote par anticipation s'est maintenue par rapport à 2019. Au moins 5,78 millions de Canadiens ont exercé leur droit de vote de cette manière au cours des quatre derniers jours, soit une hausse de 18,46 % par rapport aux dernières élections générales.

En effet, il y a deux ans, 4,88 millions d'électeurs avaient voté de cette façon.

Les bureaux de vote par anticipation étaient ouverts de vendredi dernier à lundi soir.

Élections Canada note qu'il s'agit d'une estimation. Certains bureaux n'ont peut-être pas encore communiqué le nombre d'électeurs qui ont voté.

Au cours des prochains jours, on connaîtra aussi le nombre total de Canadiens qui ont commandé une trousse pour voter par la poste. Les électeurs peuvent le faire jusqu’à 18 h, heure locale, mardi.

Mardi après-midi, plus d'un million de trousses avaient déjà été envoyées à des électeurs vivant au Canada. Il s’agit d’un nombre record depuis l’arrivée du vote par la poste au pays en 1993. Et d’un bond de popularité énorme en comparaison avec les élections précédentes, en 2019, lors de laquelle 20 000 électeurs s’étaient prévalus de cette option. Toutefois, l’engouement est plus modeste que ce qu’Élections Canada avait prévu à l’origine.

Le directeur général des élections rappelle qu’il est encore possible de voter par la poste ou en personne le jour du scrutin, lundi prochain, le 20 septembre.

Récemment, Élections Canada faisait état de difficultés à recruter du personnel électoral en cette année teintée par la pandémie de COVID-19. Les organisateurs redoublent d’efforts pour trouver le nombre d'employés nécessaire et invitent les Canadiens intéressés à postuler.

L'institution rappelle que tout est mis en place pour permettre de voter de façon sécuritaire : le port du masque est requis et le personnel procède à la désinfection des mains lorsque les électeurs entrent dans le bureau de vote.

De plus, Élections Canada propose de voter avec un crayon à usage unique; les électeurs peuvent aussi utiliser leur propre crayon ou stylo.