Le bâtiment du gouvernement fédéral sur l’avenue de la Cathédrale sera vendu

Dans un courriel, Travaux publics Canada indique que la propriété a d'abord été offerte de façon prioritaire aux ministères fédéraux, à la province ainsi qu’à la Ville de Rimouski. Aucun de ces organismes n’a démontré de l’intérêt pour acquérir la propriété. La propriété sera donc mise en vente par l’intermédiaire d’un courtier immobilier au cours de l’année 2022.

Il y a six ans, des filets de sécurité verts, comme ceux qui recouvrent la cathédrale de Rimouski, ont été installés sur la façade de l'immeuble afin de le sécuriser.

Restaurer l'édifice coûterait au moins 7,5 millions de dollars, selon Ottawa.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, se désole de la situation. Il invite toutefois le gouvernement fédéral à être magnanime et à céder l'immeuble gratuitement à l' OMHOffice municipal d'habitation .

Je pense que ça démontrerait un geste de bonne volonté de la part du gouvernement fédéral qui dit qu'il est important de contribuer au logement social. Une citation de :Marc Parent, maire de Rimouski

Pour Marc Parent, la vente de cet immeuble ne fait que confirmer la réduction constante du nombre de fonctionnaires fédéraux à Rimouski. Il affirme qu'il ne voit pas le jour où cette tendance sera renversée.

Je pense que c'est simplement la confirmation qu'au fil des années, de plus en plus de postes ont été abolis ou sont disparus dans d'autres secteurs. On peut se rappeler, en 2013, la centaine de fonctionnaires fédéraux qui travaillaient au centre de traitement d'assurance-emploi ici, à Rimouski, et qui ont été déplacés à Thetford Mines par le gouvernement conservateur parce que le ministre du coin, là-bas, voulait avoir ces emplois-là, rappelle-t-il à ce sujet.

Selon le maire, l'édifice a quand même une bonne valeur commerciale .

En mars dernier, l'aide financière du fédéral a été demandée, par l’Initiative canadienne pour la création rapide de logements (ICRL), pour un projet de construction de logements sociaux orchestré par l'organisme Serviloge. La demande a été refusée.

L'organisme a alors annoncé devoir suspendre son projet de transformation de la maison-mère de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire à Rimouski.

Plus de détails à venir...

Avec les informations de Denis Leduc