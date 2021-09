L’ex-directeur du SPVM met en demeure Valérie Plante pour « diffamation »

M. Pichet, qui a renoncé à son poste de directeur avant d’être destitué en 2018, en a contre les réponses de Mme Plante aux questions des journalistes sur l’enjeu de la sécurité publique à Montréal.

Il lui reproche d’avoir dit qu’à son arrivée à l’hôtel de ville il a fallu que je change de chef de police , que la pagaille était prise . M. Pichet dénonce également que la mairesse l’ait désigné comme le chef de police choisi par M. Coderre , et ce, bien que Denis Coderre l’ait effectivement choisi comme directeur du SPVM lorsqu’il était maire de Montréal, en 2015.

Enfin, M. Pichet reproche à Mme Plante d’avoir mentionné que l’enquête sur les sources journalistiques a eu un impact sur le travail des policiers. La mise en demeure souligne que le rapport de la Commission d’enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques  (Nouvelle fenêtre) (Commission Chamberland) avait conclu que les enquêtes se sont déroulées dans le respect du cadre législatif en vigueur .

Selon l’avocat de M. Pichet, les propos de Mme Plante lui apposent une étiquette de mauvais gestionnaire de façon arbitraire et erronée , de même qu’une connotation politique inappropriée et sans fondement .

Il est plus qu’évident que vos propos hautement diffamatoires et préjudiciables sont le résultat d’une pure ignorance et improvisation sur un sujet que vous ne maîtrisez de toute évidence pas du tout , peut-on lire dans la mise en demeure signée par Me Daniel Rochefort.