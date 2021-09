Apple dévoile l’iPhone 13 et d’autres nouveautés

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un nouvel iPad

Tim Cook a vanté la polyvalence, la puissance et la qualité de l’iPad mardi, avant d’annoncer sa nouvelle version, propulsée par la puce A13 Bionic, 20 % plus rapide que la précédente.

La tablette est également dotée d’une caméra frontale de meilleure qualité, soit 12 mégapixels, afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de télétravail. L’appareil photo a également la capacité de s’adapter au cadrage de l’image selon le mouvement détecté.

Le nouvel iPad sera livré avec le système d'exploitation iPadOS 15 à partir de 429 $ dès la semaine prochaine.

L'iPad mini

La tablette d’Apple, qui tient dans une seule main, subira une cure de rajeunissement, avec une vitesse et une qualité d’image améliorées.

Le nouvel iPad mini. Photo : Apple

L’écran de l’Pad mini est légèrement plus grand que son prédécesseur, avec une surface de 8,3 pouces (auparavant 7,9 pouces). L’appareil est doté d’un port USB-C et de la technologie 5G.

Le déverrouillage de la tablette peut se faire par la technologie Touch ID, situé non pas sur un bouton central, mais bien en surface du bouton d’ouverture de l’appareil situé sur le dessus de celui-ci.

L’iPad mini est offert à partir de 649 $ dès la semaine prochaine.

L'Apple Watch Series 7

La prochaine génération de montres intelligentes d’Apple, l’Apple Watch Series 7, a été dévoilée mardi.

La nouvelle montre intelligente Apple Watch Series 7 a une surface d'écran plus vaste que ses prédécesseures. Photo : Apple

Parmi les nouveautés annoncées, on compte un écran plus vaste et plus mince, des coins arrondis, une capacité de chargement jusqu'à 33 % plus rapide et une luminosité 70 % plus élevée.

L’Apple Watch Series 7, la montre la plus durable jamais créée par Apple, sera offerte plus tard cet automne.

L'iPhone 13

Apple mise une fois de plus sur une version mini de son téléphone intelligent, avec un écran de 5,4 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 13 régulier.

Le iPhone 13 d'entrée de gamme d'Apple est aussi offert en format mini. Photo : Apple

La nouvelle gamme 5G promet des noirs plus intenses, 28 % plus de luminosité de l'écran et une durée de vie de batterie plus longue que celle des iPhone 12.

Les caméras de l'appareil ont des options plus avancées, dont un nouveau mode cinématique, qui permet notamment de changer le mise au point lors de la prise de vidéo.

L'iPhone 13 est offert à partir de 1099 $, l'iPhone 13 mini, dès 949 $, et la capacité de stockage va jusqu'à 512 GB.

L'iPhone 13 Pro

L'entreprise à la pomme croquée a également présenté ses deux modèles haut de gamme de téléphone intelligent, l'Phone 13 Pro (6,1 pouces) et l'iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces).

L'iPhone 13 Pro. Photo : Capture d'écran tirée de l'événement Apple du 14 septembre

Ces téléphones, dotés de la nouvelle puce A15 Bionic d'Apple, sont les plus rapides au monde dans l'exécution des graphiques, ce qui en font des appareils de choix pour les joueurs et joueuses. La durée de vie des batteries des iPhone 13 Pro et Pro Max est la plus importante de tous les téléphones de la marque.

Les caméras des modèles Pro font tourner les têtes, alors qu'elles ont la capacité de filmer des vidéos en 4K. Elles offrent également une meilleure qualité d'image, même en basses lumières.

Une nouvelle fonctionnalité de Styles photographiques, qui offrent de nouveaux filtres photos professionnels, a aussi été annoncée.

L'iPhone 13 Pro se détaille à partir de 1399 $, et l'iPhone 13 Pro Max, à 1549 $, et seront tous les deux offerts en précommande dès le 17 septembre. Pour la première fois, les téléphones sont offerts avec une capacité de stockage allant jusqu'à 1TB.