Lors d'une conférence de presse mardi matin, la mairesse et les conseillers se sont rassemblés pour interpeller le ministre Bonnardel.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, déplore que depuis 2011, les montants reçus pour le volet entretien du programme d’aide à la voirie locale du MTQ diminuent progressivement.

Depuis la fusion, les calculs qui servent à déterminer ces montants-là tiennent compte soit d'une richesse foncière uniformisée ou d'un indice de dévitalisation, mais il faut tenir compte que sur notre territoire, on a un vaste territoire rural, et on n'y arrivera pas si ces aides-là ne sont pas au rendez-vous , lance-t-elle, ajoutant que le MTQ devrait reconnaître la Ville-MRC de Rouyn-Noranda comme une exception.

La mairesse affirme que le manque d'aide financière retarde des travaux routiers.

La Ville indique que depuis 2011, les sommes allouées par le MTQ ont diminué progressivement dans le volet entretien du programme d’aide à la voirie locale. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

On perd des millions présentement, affirme Diane Dallaire. Cette année, on a reçu 345 000 $, alors c’est impensable de penser faire un entretien adéquat de nos routes avec ce montant.

Selon la Ville de Rouyn-Noranda, en juin, le MTQ a annoncé une aide financière de 2 350 000 $ à la MRC de Témiscamingue, tandis que la Ville-MRC de Rouyn-Noranda a reçu 345 000 $.

La documentation du MTQ rapporte que parmi la dizaine de travaux admissibles dans le cadre du volet entretien, on compte : Réparation ou remplacement de glissières de sécurité ou de clôtures

Nettoyage ou réparation de conduites pluviales ou de ponceaux

Réparation des dalots, des drains et des empierrements

Réparation ou ajustement de bordures

Déneigement des routes

La Ville espère que le MTQ répondra rapidement à sa demande. La mairesse rapporte que la Ville a rencontré le ministre Bonnardel le 1er juin, et que la semaine dernière, on a joint le cabinet du ministre.