L'infirmière a évoqué le cas d’un résident de 102 ans – un de ses préférés – qui a glissé sur ses propres excréments et est tombé.

Voilà un homme qui a vécu une vie digne, et il est là, couché dans ses selles , a-t-elle lancé en pleurant, mardi, à Longueuil, à la coroner Géhane Kamel.

Dans un témoignage poignant et d'une grande précision, la soignante a parlé d'un couple qui partageait la même chambre. La dame est morte le 9 avril et était encore dans sa chambre le lendemain. Son époux souffrait d’alzheimer et ne se souvenait pas qu'elle était morte. Et il allait la voir de temps en temps, et chaque fois il constatait sa mort.

Il aurait été si facile, d'après la témoin dont le nom est protégé par une ordonnance de non-publication, d'au moins transférer le corps dans la chambre d'en face, qui était vide après la mort d'un autre résident.

Les corps n’étaient pas bien traités, il n'y avait aucun respect , a déploré la soignante, qui s’est montrée particulièrement critique envers les infirmières venues en renfort à la demande du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal au début avril 2020. Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée était sous tutelle depuis le 29 mars.

Une des infirmières du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux l’aurait réprimandée pour avoir lavé une résidente retrouvée morte et gisant dans son vomi.

Je sais qu’on est en manque de personnel, on est partout, mais ça prend cinq minutes pour laver quelqu’un et lui montrer notre respect. Une citation de :Une soignante dont l'identité est protégée par une ordonnance

Cette infirmière du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux traitait les gens décédés comme atteints de la peste , a-t-elle dit.

L’infirmière a par ailleurs décrit une atmosphère chaotique à partir de la prise en charge du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée par le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Il y avait beaucoup de personnes en charge, mais on ne savait pas à qui se rapporter, car tout le monde se contredisait , a-t-elle regretté. La transition n’a pas été facile.

La témoin a en outre décrit une situation de manque de personnel criant qui s'est poursuivie plusieurs jours après la prise en charge du CIUSSS. Fin mars, des infirmières d’une agence de placement avaient déserté en bloc après avoir appris que la COVID-19 était dans l’édifice .

Le 7 avril à 15 h , par exemple, tout le monde avait quitté, se souvient-elle. Elle a donc pris sur elle de servir les repas dans chaque chambre cette soirée-là.

La coroner Géhane Kamel a remercié cette soignante, au terme de son témoignage.

Vous nous permettez par votre témoignage de croire qu’il y a de l’espoir [...] Vous avez pris en charge des personnes qui avaient besoin d’aide jusqu’à la dernière minute. Continuez à rayonner avec votre humanité. Une citation de :Géhane Kamel, coroner responsable de l'enquête

Une autre témoin avait utilisé le terme « chaotique », lundi, pour décrire cette fois le fonctionnement de l'établissement avant même le début de la pandémie.