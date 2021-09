COVID-19 : un premier décès de la quatrième vague en Outaouais

Les données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indiquent que ce sont désormais 216 personnes qui ont perdu la vie en raison du coronavirus et de ses complications sur le territoire de l’Outaouais.

Le bilan des décès se maintenait auparavant à 215, et ce, même si la quatrième vague de la crise sanitaire avait débuté.

Si l’on regarde les nouvelles infections au coronavirus dénombrées au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 19 en Outaouais, et se situe donc sous la barre de 20, chose qui n’a pas été vue depuis le 1er septembre.

Pour l'ensemble du Québec, on parle de 633 nouveaux cas de COVID-19 et sept nouveaux décès liés à la maladie.

25 nouveaux cas à Ottawa

Du côté de la capitale fédérale, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 25 cas supplémentaires, mardi, ce qui est une augmentation quotidienne plus faible qu’au cours des derniers jours. Samedi, un nouveau sommet de la quatrième vague avait été atteint, avec 75 nouveaux cas rapportés.

SPOSanté publique Ottawa dénombre 398 cas actifs, mardi. Six personnes sont hospitalisées, dont une personne se trouve aux soins intensifs.

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 demeure stable, à 594. Depuis février 2020, un total de 28 966 infections au coronavirus ont été répertoriées à Ottawa, toujours selon les chiffres officiels de SPOSanté publique Ottawa .

Plusieurs écoles francophones d'Ottawa rapportent des cas, mardi. On en compte notamment six à l'école élémentaire publique Michaëlle-Jean, cinq à l'école élémentaire catholique Pierre-Elliott-Trudeau, cinq à l'école élémentaire catholique Saint-François-d'Assise et trois au Collège catholique Samuel-Genest.

L'est ontarien franchit la barre des 5000 cas

L'est ontarien a, pour sa part, franchi la barre des 5000 cas enregistrés depuis le début de la pandémie. Jusqu'ici, 5002 cas ont été répertoriés par le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Il s'agit d'une augmentation de 11 cas depuis lundi. Au total, 65 cas sont toujours actifs sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario et deux personnes sont actuellement hospitalisées, mais aucune ne se trouve aux soins intensifs.

Le nombre des décès liés à la COVID-19 demeure stable, avec 112 victimes de la pandémie.

Sur l'ensemble de l'Ontario, les autorités sanitaires font état de 577 nouvelles infections et sept décès de plus, mardi.