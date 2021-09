Québec offrira des tests de dépistage rapide à toutes les écoles

À terme, il faudra qu’on soit dans toutes les écoles primaires du Québec le plus rapidement possible , a déclaré Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, mardi.

À ce jour, les tests de dépistage rapide ont été fournis à une cinquantaine d'écoles situées dans quatre quartiers de la région métropolitaine : Montréal-Nord, Saint-Michel et Parc-Extension, à Montréal, et dans Chomedey, à Laval.

L'accès limité à ces tests a été dénoncé par la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) et par l’opposition officielle à Québec.

La santé publique avait privilégié jusqu'à présent les tests PCR, mais elle recommande désormais au gouvernement de recourir aussi aux tests rapides, a expliqué Christian Dubé. Dans la quatrième vague, quand on tient compte de toutes les circonstances, effectivement, les tests rapides peuvent être complémentaires à notre stratégie.

Le directeur de la campagne de vaccination contre la COVID-19 au Québec, Daniel Paré, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Daniel Paré a assuré de son côté avoir reçu du gouvernement le mandat très clair de procéder à un déploiement plus provincial .

En entrevue à l'émission Midi info, sur ICI Première, mardi, il a expliqué que ces tests rapides seront distribués en priorité dans les endroits où la couverture vaccinale est plus basse , ou encore là où on voit qu'il y a plus de cas de contamination au coronavirus.

Les autorités de santé publique font partie des discussions et on va travailler en collaboration pour ne pas que ça se fasse de manière aléatoire, mais structurée , a indiqué M. Paré.

Cette opération de dépistage rapide n'a encore jamais été faite au primaire, a-t-il rappelé.

Les enseignants, les membres du personnel, ils n'ont jamais vu ça, et on va s'assurer qu'ils pourront bien se familiariser à ces outils-là. Une citation de :Daniel Paré, directeur de la campagne de vaccination au Québec

Fin août, le gouvernement de François Legault avait annoncé que de la formation serait offerte à tous les volontaires pour faire passer ces tests de dépistage rapide aux élèves, et ce, quel que soit leur titre d'emploi.

Mardi, alors que c'était la rentrée parlementaire à Québec, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a été la cible de vives attaques des partis de l'opposition, tout comme il l'avait été à la session précédente.