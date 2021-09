Le Bloc québécois se défend d’avoir annulé une visite à Caraquet

Toutefois, la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick rejette cette affirmation et assure ne pas avoir besoin du Bloc pour défendre ses intérêts.

Annulée à la dernière minute, selon le Bloc

Il y avait une rencontre de confirmée avec Alexandre Cédric-Doucet [le président de la SANB], qui avait été aussi cautionnée par la direction de l’association qu’il représente a indiqué le chef du Bloc québécois, de passage aux Îles-de-la-Madeleine, mardi.

Et le conseil d’administration a exercé des pressions pour l’obliger à annuler une rencontre qui était bel et bien confirmée , ajoute-t-il. Il laisse entendre que cette rencontre avait motivé son détour au Nouveau-Brunswick.

Je n’aurais pas booké un avion pour le fun. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Yves-François Blanchet indique qu'il aurait aimé venir dans la Péninsule acadienne pour défendre son bilan sur les enjeux des communautés francophones.

Ces gens-là ont eu une seule voix à la Chambre des communes, et ça a été le Bloc québécois. Et j’avais bien envie d’aller en parler avec les Acadiens qui sont au Nouveau-Brunswick.

Yves-François Blanchet devait aller à Caraquet dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, mercredi. Photo : Radio-Canada

Le Bloc québécois se dit aussi dit déçu de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , qui selon ses dires, aurait cédé sous la pression d'élus acadiens. [Je me demande] s’il y a des députés qui n’ont pas trouvé sympathique que l’association des Acadiens reçoive le chef du Bloc québécois. Moi je ne sais pas, je ne suis pas là.

Le Bloc québécois se défend donc d'avoir annulé cette rencontre dans son agenda. Je n'ai pas annulé ma visite, on me dit : "Non!, on ne te rencontrera pas".

J’avais bel et bien intention d'aller rencontrer les gens de l’Acadie, pour lesquels j'ai une affection particulière , a-t-il ajouté.

L’Acadie n’a pas besoin du Bloc, répond la SANB

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Photo : Zoom

La SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick nie qu'elle a annulé cette rencontre à la suite de pressions de députés acadiens. Cette version des faits est simplement fausse , indique l’organisme acadien dans un communiqué de presse.

Ensuite, la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick dénonce le Bloc québécois d'affirmer qu'il est la voix des Acadiens à la Chambre des communes.

Cette affirmation souligne parfaitement la principale raison pour laquelle la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a choisi de ne pas rencontrer le Bloc. Malgré les propos de M. Blanchet, le Bloc n’est pas et ne doit pas être la voix des Acadiens à Ottawa. Seulement les Acadiennes et les Acadiens peuvent parler au nom de l’Acadie , indique l’organisme dans un communiqué.

L’Acadie n’a pas besoin du Bloc pour se faire entendre au Parlement du Canada. Une citation de :Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB.

Le président de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick souligne également que le Bloc québécois dit être à la défense des Acadiens alors qu’il ne présente aucun candidat à l’extérieur des frontières québécoises.

[Cela] représente un manque de respect envers les élus et leaders issus de notre communauté qui travaillent d’arrache-pied pour faire avancer nos collectivités , selon la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick .

Le maire de Caraquet s’est plaint à la SANB Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Bernard Thériault, maire de Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, dit avoir eu vent dès dimanche qu’une rencontre était prévue entre la SANB et le Bloc québécois.

Le maire ne cache pas son malaise et dénonce que la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ait envisagé une rencontre avec une formation politique souverainiste et qui ne présente pas de candidat en Acadie. C’est très loin de la volonté des membres de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick .

Il avoue avoir fait part de son malaise à la direction de l'organisme. Je n’ai pas nécessairement fait pression, mais j’ai donné clairement mon opinion.

La question n’est pas : est-ce que Blanchet devait venir ici? La question est : que fait la SANB au milieu d’une campagne électorale avec un parti qui n’a pas de candidat au Nouveau-Brunswick? [...] Ils l’ont réalisé parce qu’ils ont annulé leur implication.

Il y a une ligne qui, je pense, ne devait pas être dépassée, et elle l’a été. Une citation de :Bernard Thériault, maire de Caraquet

Concernant les politiques du Bloc québécois, le maire de Caraquet, ancien ministre libéral provincial, dit s’en méfier. Il juge que la formation politique n’a pas toujours défendu les intérêts acadiens au cours de son histoire. Je devine que la grande majorité des Acadiens du Nouveau-Brunswick ne sont pas souverainistes.

Cependant, il reconnaît que la formation politique défend des questions d’ordre social et linguistique et peut être d’un grand appui .

Décevant, selon un militant acadien

L’annulation de la venue du chef bloquiste à Caraquet est un rendez-vous manqué selon Jean-Marie Nadeau, auteur du livre Québec-Acadie, fini le niaisage et militant qui revendique un meilleur rapprochement entre le peuple acadien et québécois.

Souvent on reproche aux Québécois de ne pas s’intéresser à nous [...] alors je pense que ça aurait été une bonne occasion. Une citation de :Jean-Marie Nadeau, militant acadien

Jean-Marie Nadeau, essayiste et militant acadien. Photo : Radio-Canada / Francis Pilon

Selon lui, même si le Bloc québécois est officiellement en faveur de l’indépendance du Québec, il s’est souvent présenté en allié de l’Acadie, en particulier sur les questions de langues officielles, d'environnement et d’assurance-emploi.

La peur des souverainistes fait partie du portrait, mais c’est un peu réducteur, surtout en 2021 .

Le Bloc québécois n’est pas à blâmer dans cette histoire, selon Jean-Marie Nadeau. Si tu as rendez-vous avec quelqu’un et qu’une des parties ne se présente pas, je pense que la personne invitée est justifiée de ne pas se présenter.

Avec les informations de Nicolas Steinbach et Sébastien Desrosiers