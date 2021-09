L’Alabama met en garde la Saskatchewan contre une tragédie liée à la pandémie

La Saskatchewan et l’Alabama ont parmi les taux de contamination à la COVID-19 les plus élevés et les taux de vaccination les plus bas de leurs pays respectifs. Les deux systèmes de santé sont sous pression.

En Alabama, plus de la moitié des lits en soins intensifs sont occupés par des patients qui ont contracté la COVID-19 et la plupart d'entre eux ne sont pas vaccinés. L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHAl'Autorité de la santé de la Saskatchewan ) prévoit de faire passer le nombre de lits d'unités de soins intensifs dans la province de 79 à 130 afin de traiter un plus grand nombre de patients atteints de la COVID-19.

Des professionnels de la santé en Saskatchewan ainsi que des responsables de la santé en Alabama disent ne pas comprendre pourquoi le gouvernement provincial n’impose pas le passeport vaccinal et le port du masque.

Il s'agit des deux choses qui pourraient faire le plus de différence en ce moment. La science nous le dit , déclare le doyen de l'école de santé publique de l'Université d’Alabama à Birmingham, le Dr Paul Erwin.

Il pense que les dirigeants n’imposent pas ces mesures pour des raisons politiques.

Tout comme le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, la gouverneure républicaine de l’Alabama, Kay Ivey, a critiqué les résidents non vaccinés en affirmant qu'ils nous laissent tomber . Mais les deux dirigeants ont refusé d’imposer le port du masque à l'intérieur et les passeports vaccinaux.

Kay Ivey est allée plus loin en adoptant une loi interdisant les passeports vaccinaux dans toutes les entreprises ou organisations dans son État.

Les responsables de la santé en Alabama déclarent que les dirigeants devraient prendre des décisions basées sur des conseils d'experts et non sur des calculs politiques.