COVID-19 : 577 nouveaux cas et 7 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 577 nouvelles infections et 7 décès de plus mardi.

Selon la ministre de la Santé Christine Elliott, 78 % de ces cas touchent des personnes qui ne sont pas pleinement vaccinées ou dont le statut d'immunisation n'est pas connu.

À l'heure actuelle, un peu plus de 78 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin.

Il y a 116 nouveaux cas à Toronto mardi, 67 dans la région de Peel, 54 dans la région de Windsor-Essex, 46 dans la région de York, 33 dans la région de Brant, 31 dans la région de Niagara et 26 à Ottawa.

Le nombre moyen de nouveaux cas de COVID-19 par jour en Ontario au cours de la dernière semaine est de 717, comparativement à 747 il y a une semaine.

Parmi les 7 décès supplémentaires ajoutés au bilan mardi, 6 ont été recensés au cours du dernier mois et 1, il y a plus d'un mois, précise la santé publique.

Il y a 1 décès et 1 infection de plus mardi parmi les résidents des centres de soins de longue durée.

Hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations en Ontario liées à la COVID-19 se chiffre à 363 (+24).

Nombre de patients aux soins intensifs : 192 (+3)

Nombre de patients sous respirateur : 119 (+3)

Il y a 683 nouvelles guérisons. Le nombre de cas actifs diminue de 113, s'établissant à 6103.

Vaccination

Près de 28 700 doses des vaccins contre la COVID-19 ont été administrées au cours des dernières 24 heures.

Cas dans les écoles

Le ministère de l'Éducation fait état mardi de 169 infections supplémentaires en milieu scolaire :

138 cas chez des élèves

23 cas parmi le personnel

À l'heure actuelle, 218 écoles ont un cas déclaré de COVID-19, soit 4,5 % des écoles de la province. Aucune école n'est fermée présentement.

Dépistage

Un peu plus de 21 100 tests de dépistage ont été effectués dans la province au cours des dernières 24 heures.

Le taux de positivité des tests est de 2,3 %.