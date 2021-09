La GRC recherche un homme près de Fredericton en lien avec une mort suspecte

Francis Solomon mesure 178 cm (5 pi 10 po) et pèse environ 136 kilos (300 livres). Il a les cheveux courts noirs. Selon les policiers, il pourrait se trouver entre Nackawic et Fredericton.

L'homme a été vu pour la dernière fois sur un chemin de terre à Allendale. C'est dans ce secteur que les policiers ont retrouvé lundi vers 20 h 45 le corps d'un homme de 37 ans, dont l'identité n'est pas dévoilée pour l'instant.

La GRCGendarmerie royale du Canada indique qu'il s'agirait d'un incident isolé, mais demande néanmoins au public de ne pas s'approcher de Francis Solomon et de composer le 911 si on l'aperçoit.

La GRCGendarmerie royale du Canada est prête à diffuser un message à l'aide du système En Alerte si cela devient nécessaire ou si la sécurité du public est compromise. Pour l'instant, cela n'est pas nécessaire , indique le Caporal Hans Ouellette dans un communiqué de presse.

Les secteurs de Nackawic, Allendale et Kinsclear sont visés par une surveillance accrue. Le Service de l'air, la Section des chiens policiers et la Section de l'identité judiciaire de la GRCGendarmerie royale du Canada sont sur les lieux. On demande aux citoyens d'éviter la région pour permettre aux forces de l'ordre de faire leur travail.