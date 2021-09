Une petite municipalité perd son dernier médecin permanent

Santé Manitouwadge Health, qui est chargé de fournir des services à l'ensemble de la communauté, affiche trois postes à temps plein pour des médecins de famille et des urgentistes en milieu rural.

Les signes d’une pénurie de personnel se sont fait sentir tout au long de l’été.

La clinique de soins urgents a été annulée la semaine du 5 au 9 juillet en raison de la pénurie de médecins dans toute la province , selon une publication Facebook de l'équipe de santé familiale de Manitouwadge.

Ces cliniques ont été annulées à nouveau pendant deux semaines en août, pour les mêmes raisons.

Santé Manitouwadge Health a averti les résidents de la communauté dans un communiqué de presse publié le 12 août que l’organisme traverse une crise importante.

Le communiqué ajoute que l'impact à court terme est qu'à titre provisoire seulement, les personnes devant être admises dans le secteur des soins aigus de l'hôpital pourraient devoir être transférées ailleurs.

C'est un problème récurrent dans la ville rurale, comme le souligne le rapport annuel 2018-2019 de Santé Manitouwadge Health. La pénurie de médecins est plus complexe , peut-on y lire.

Une charge de travail élevée et une incapacité à retenir les médecins sont citées dans le rapport annuel comme certaines des raisons de la pénurie de médecins.

Dans un courriel envoyé à CBC News le 2 septembre, la directrice générale de l'organisme, Debbie Hardy, a déclaré que la situation est en train de se résoudre , mais n'a pas fourni de détails supplémentaires.

La situation de Manitouwadge pourrait se reproduire dans d'autres communautés rurales de la région et du Canada, prévient la Dre Sarah Newbery, doyenne adjointe de la stratégie des effectifs médicaux de l'École de médecine du Nord de l'Ontario (EMNO).

Ce sont des systèmes fragiles. Ils dépendent d'un très petit groupe de personnes pour bien fonctionner , a déclaré la Dre Newbery, qui est médecin de famille généraliste à Marathon, non loin de Manitouwadge.

Nous prévoyons que nous verrons plus de retraites anticipées et plus de médecins réduisant leur pratique et quittant carrément les communautés, en partie à cause du stress engendré par la COVID-19 et de l'augmentation du travail que cela a signifié pour de nombreux médecins.

Une citation de :Dre Sarah Newbery, doyenne adjointe de la stratégie des effectifs médicaux de l'École de médecine du Nord de l'Ontario