Calgary, port d’entrée qui pourrait accueillir 5000 réfugiés afghans

Nous avons fait des préparatifs pour qu’ils viennent à Calgary, restent en quarantaine, passent par toutes les formalités administratives avec la santé, les services d'immigration, la COVID-19 , indique Fariborz Birjandian.

[Ensuite], ils sont envoyés dans 35 communautés à travers le pays , ajoute-t-il.

Pourquoi Calgary a été choisie?

Selon Fariborz Birjandian, Calgary a été choisie comme un des points d'entrée en raison de sa disposition à accueillir, sa disponibilité, son expertise et son espace de vie.

Il explique que des milliers de réfugiés syriens se sont installés à Calgary et dans ses environs il y a environ trois ans et cela a nécessité des partenariats solides avec les communautés, les commissions scolaires et la Ville. Ce développement de réseaux et cette expérience expliquent en grande partie la décision de faire de sa ville un port d'entrée, selon lui.

Des membres de la communauté afghane et 75 anciens combattants feront partie des bénévoles qui participeront au processus, indique Fariborz Birjandian.

À leur arrivée, les Afghans seront logés pour une quarantaine de deux semaines. Ils seront encouragés à rester actifs et recevront des soins de santé et de l'aide pour les formalités d'immigration.

Ces personnes arrivent avec pratiquement rien , affirme le PDGprésident-directeur général de la Calgary Catholic Immigration Society. C’est très complexe.

Fariborz Birjandian est le président-directeur général de la Calgary Catholic Immigration Society. Photo : Radio-Canada / Rachel Levy-McLaughlin

Des réfugiés s’installeront à Calgary

Certains réfugiés afghans arrivent également à Calgary pour s'y installer, et 60 sont déjà arrivés, soulève M. Birjandian.

Ces derniers font partie des 3700 premières personnes qui ont été évacuées directement de Kaboul vers Toronto.

Selon lui, Calgary s’attend à en recevoir 40 autres mardi.

Ils ont été chanceux de se rendre à l’aéroport de Kaboul, de monter dans l’avion et de venir , raconte Fariborz Birjandian. Ils ont laissé beaucoup d’êtres chers derrière eux.

Il estime que la Ville a d'assez bonnes ressources humaines disponibles et de bonnes installations rendant l’environnement très accueillant pour ces personnes.

20 000 réfugiés à travers le Canada

Des milliers de personnes ont fui l'Afghanistan, après le retrait des troupes américaines en août et le retour des talibans au pouvoir. Des milliers d'autres s’y trouvent toujours bloqués.

Le 13 août, le Canada a annoncé qu'il accueillerait 20 000 ressortissants afghans vulnérables.

Selon le dernier bilan du gouvernement canadien, le 8 septembre, 11 800 demandes ont été reçues et 7700 ont été approuvées.

Les données indiquent que 800 personnes sont maintenant dans leurs collectivités d'accueil après leur quarantaine.

Avec les informations d’Hannah Kost.