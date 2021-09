Élections fédérales : la cheffe des verts Annamie Paul visite l’Île-du-Prince-Édouard

Pour elle, les députés verts qui siègent à l’Assemblée législative de l’île sont la preuve de ce que son parti peut faire au niveau fédéral.

Ici, les gens ont ce que nous appelons une preuve de concept, une preuve que voter pour les verts fait une différence. Une citation de :Annamie Paul, cheffe du Parti vert

Pour ceux d'entre nous qui viennent d'autres parties du pays, qui viennent à l'Île-du-Prince-Édouard et qui voient que dans une courte période de temps, les verts ont été dans l'opposition à l'Assemblée législative, et ils ont été en mesure d'adopter 14 lois, et nous parlons de textes législatifs révolutionnaires , précise-t-elle.

La cheffe du parti fédéral est arrivée à l'aéroport de Charlottetown lundi midi.

Son passage dans la province insulaire est le premier voyage de la cheffe à l'extérieur de l’Ontario.

Annamie Paul limitait, jusqu’à maintenant, la majeure partie de sa campagne à sa circonscription de Toronto-Centre.

Elle a rencontré des étudiants de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard lors d'un barbecue, lundi.

La candidate a aussi visité une ferme biologique et rencontré les quatre candidats qui se présentent dans la province pour les verts.

Elle tiendra des rencontres privées ainsi qu'une conférence de presse avec les candidats en matinée, mardi.

Elle quittera la région mardi à midi.

Très peu de voyages

Annamie Paul justifie ses efforts de passer la plupart du temps dans sa circonscription en Ontario en soulignant qu’il est nécessaire de faire beaucoup de travail pour gagner un siège dans le cadre du système uninominal majoritaire à un tour.

Elle a ajouté que sa campagne a également été affectée par la pandémie.

Nous sommes toujours dans la quatrième vague de la pandémie, mais au moins j'ai eu du temps pour être dans la communauté , a-t-elle déclaré.