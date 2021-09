Un agro-parc sur les terres des Soeurs de la Charité ?

L'offre a été présentée jeudi dernier à la communauté religieuse qui a 21 jours pour l'accepter à partir de cette date. Des informations d'abord rapportées par Le Journal de Québec, puis confirmées par Radio-Canada.

Les détails financiers n'ont pas été dévoilés, mais l'offre correspondrait à l'évaluation municipale de ces terres qui avoisine les 30 millions de dollars.

Un parcours serait aménagé. Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

Agriculture et histoire

Le projet du gouvernement Legault consiste à combiner l'agriculture, l'enseignement et la recherche sur ces terres d'environ 250 hectares, l'un des plus grands espaces verts de Québec. Un parcours historique et pédagogique sur l’héritage agricole des Sœurs de la Charité serait également aménagé.

Les produits cultivés pourraient être vendus au Grand Marché de Québec et les fertilisants provenant de la future usine de biométhanisation seraient utilisés.

Vives contestations citoyennes

L'administration Labeaume a tenté à deux reprises de modifier la vocation agricole des terres religieuses, mais elle s'est buté à de vives contestations citoyennes et au refus de Québec.

Le projet résidentiel du promoteur Michel Dallaire qui visait à construire quelque 6500 unités a été officiellement abandonné en décembre dernier.

Redevenues propriétaires, les religieuses ont alors entamé une réflexion en harmonie avec le milieu pour déterminer la vocation future de ces terres.

D'ici ce temps, les religieuses louent les terres. Des céréales et du soya y sont cultivés.

