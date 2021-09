Le recours collectif contre la famille Marie-Jeunesse autorisé

L’action collective vise aussi la fondation Marie-Jeunesse, les maisons de la Famille Marie-Jeunesse et le fondateur Réal Lavoie. L’archidiocèse de Sherbrooke est aussi ciblé parce qu’il a reconnu la famille Marie-Jeunesse comme association privée de fidèles en 1992.

C’est par l’un de ses anciens membres Pascal Perron que l’action collective a été entreprise.

Le demandeur reproche à la famille Marie-Jeunesse, de laquelle il a été membre pendant 17 années, « d'avoir mis en place ou toléré que soient mises en place des règles de vie imposées aux membres de la communauté à ce point strictes et rigoureuses qu'elles visaient ou ont eu pour effet de détruire l'identité des individus qui en faisaient partie et d'empêcher leur développement, rendant leur réintégration dans la société civile extrêmement difficile, voire impraticable ».

Mais ce sont tous les membres du Québec ou leur succession qui auraient été victimes d’abus physiques, spirituels et psychologiques entre 1986 et aujourd’hui qui peuvent s’inscrire à ce recours collectif.

Le montant des dommages ne sera pas déterminé tant que les reproches n’auront pas été établis par le tribunal.

Les membres du recours collectif devront établir notamment le lien de cause à effet entre les règles de vie et pratique religieuses imposées par la Famille Marie-Jeunesse et les préjudices allégués et leur impossibilité d’agir.

« Il appartiendra au juge du fond d'analyser les moyens de défense soulevés fondés sur la liberté de religion et l'adhésion volontaire du demandeur aux règles de vie de la communauté Famille Marie-Jeunesse, durant tout son séjour au sein de cette communauté, et sur la prémisse que les règles dont se plaint le demandeur constituent des pratiques religieuses coutumières, valables et acceptables dans le contexte d'une communauté religieuse dédiée à la prière et au culte de la Vierge Marie », soulève la juge Alicia Soldevila de la Cour supérieure.

Plusieurs questions soulevées

Elle a soulevé diverses questions qui devront être tranchées dans le cadre de cette action collective.

Est-ce que la communauté ou son fondateur ont mis en place un système fermé ou un stratagème sectaire ayant comme effet de rendre les membres vulnérables et asservis à ses dirigeants et à la secte ?

Le tribunal devra aussi se pencher sur de possibles abus physiques, spirituels ou psychologiques des membres les plus vulnérables, de la communauté, sur le fait que le bien-être physique, spirituel et psychologique des membres aurait été mis en péril et de ne pas s’être soucié de leur bien-être.

la juge soulève aussi la questions : Est-ce que ces défendeurs ne se sont pas raisonnablement souciés du bien-être des membres et ont-ils profité à mauvais escient du besoin spirituel des membres du groupe?

Concernant l'archidiocèse de Sherbrooke, la juge se demande si la reconnaissance à Marie-Jeunesse lui a été accordée alors qu’elle « avait en main »des informations lui permettant de croire que des abus y avaient lieu, d’avoir omis de prendre des mesures raisonnables afin d’apporter l'aide requise, d'avoir choisi d'ignorer les abus et ainsi s'être rendu complice des actions commises par son silence et son inaction.

Par communiqué, l’archidiocèse de Sherbrooke a indiqué accepter favorablement la demande des plaignants.

L’Archidiocèse de Sherbrooke compte maintenir ses efforts de collaboration avec la justice et assurer sa défense dans le cadre des prochaines étapes du dossier. Les abus de toute nature sont inacceptables. À travers ce processus judiciaire, nous souhaitons que les victimes alléguées puissent trouver la paix et que ces personnes puissent vivre une vie à la hauteur de leurs espérances , explique l'archidiocèse par voie de communiqué.

Les activités de la Famille Marie-Jeunesse qui s’étalaient aux maisons situées à Québec, à Edmundston au Nouveau-Brunswick, à l’Île de la Réunion et en Belgique ont été regroupées à celle de Sherbrooke en 2018.