Insulté par un manifestant, Justin Trudeau réplique avec sarcasme

Le chef du Parti libéral du Canada Justin Trudeau a été accueilli de nouveau par manifestants en colère lors d'un de ses déplacements en Colombie-Britannique, lundi, dont un homme qui l'a défié au combat, insulté sa femme et tenu des propos vulgaires et sexistes.

L'incident s'est produit à l'extérieur des studios de télévision de Global News à Burnaby, où Justin Trudeau devait accorder une entrevue à la reporter Neetu Garcha.

Avant de commencer l'enregistrement, les manifestants ont fait jouer à tue-tête la chanson We’re Not Gonna Take It du groupe rock Twisted Sister dans le stationnement avoisinant, peut-on voir et entendre dans une vidéo partagée par le réseau.

Un opposant s'en est pris personnellement au leader libéral en lui criant des injures tout en lui adressant un doigt d'honneur et en l'invitant à venir le confronter.

Justin Trudeau devait s'entretenir avec la reporter Neetu Garcha à l'extérieur des studios de Global News à Burnaby, lundi. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Piqué au vif, M. Trudeau a baissé son masque pour répliquer au chahuteur : Il n'y a pas un hôpital où tu devrais être pour embêter en ce moment?

Dans l’entourage du chef libéral, on souligne que Justin Trudeau était offensé par les propos du manifestant et que la remarque était sarcastique . On soutient que l'homme était agressif et injurieux.

Après des discussions avec la Gendarmerie royale du Canada, il a été décidé de déplacer l'enregistrement de l'entrevue à l'intérieur. La conjointe du chef libéral, Sophie Grégoire Trudeau, était absente quand le contestataire a dit ses commentaires offensants.

Cet événement survient quelques heures seulement après l'annonce de la promesse du chef libéral de rendre illégaux le fait de bloquer l’accès à un bâtiment où l’on prodigue des soins de santé et les gestes d’intimidation visant des travailleurs de la santé ou des patients.

Cette prise de bec a également eu lieu le jour même où une série de manifestations ont été organisées par des militants anti-vaccins devant des centres hospitaliers de Toronto, Calgary, Edmonton, Charlottetown, Montréal, Halifax, Winnipeg et Ottawa.

La caravane libérale est régulièrement prise pour cible par des manifestants opposés aux mesures sanitaires et à la vaccination obligatoire.

Avec les informations de Louis Blouin et d'Ashley Burke de CBC News