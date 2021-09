L’industrie minière prête à devenir plus verte pour exporter davantage

Pierre Gratton a déclaré que le prochain gouvernement fédéral devra soutenir l’une des industries les plus essentielles au Canada. Il ne fait aucun doute qu'avec un pays aussi vaste que le nôtre, nous avons ce dont le monde a besoin , a-t-il lancé. Il a ajouté que le gouvernement pourrait envoyer un signal puissant aux investisseurs internationaux si ce dernier assurait que les projets de minéraux critiques peuvent produire des avantages environnementaux positifs.

Selon Ressources naturelles Canada, les minéraux critiques sont essentiels pour les applications liées aux énergies renouvelables et aux technologies propres (batteries, aimants permanents, panneaux solaires et éoliennes), ces minéraux sont aussi des intrants nécessaires dans les chaînes d’approvisionnement liées à la fabrication de pointe, notamment pour les technologies de la défense et de la sécurité, les produits électroniques grand public, l’agriculture, les applications médicales et les infrastructures essentielles.

L'Association minière du Canada espère qu’un bon environnement domestique sera créé pour faire du pays un leader en la matière, accroître la production et se positionner ainsi devant d’autres pays exportateurs grâce à une production canadienne plus responsable envers l’environnement.

L'Association minière du Canada encourage notamment le prochain gouvernement à :

accroître les investissements géoscientifiques publics axés sur les minéraux critiques

doubler le crédit d'impôt pour l'exploration minière axée sur les minéraux critiques

élargir les réductions d'impôts des sociétés pour la fabrication de technologies à zéro émission aux entreprises minières liées aux minéraux critiques

fournir un soutien administratif et politique aux agences compétentes pour hiérarchiser et accélérer les examens des projets liés aux minéraux critiques

Il est clair que notre industrie reconnaît le rôle qu'elle doit jouer dans la lutte contre les changements climatiques en tant qu'industrie énergivore. Nous savons que nous avons un rôle important à jouer dans la réduction de notre empreinte carbone. Une citation de :Pierre Gratton, président, Association minière du Canada

Pierre Gratton s’est félicité de l'initiative vers le développement minier durable, lancée en 2004, qui promeut des pratiques plus durables pour l’industrie minière et encourage les entreprises à prendre des engagements pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Mais pour Ugo Lapointe, coordonnateur du programme canadien chez MiningWatch Canada, ces normes sont trop faibles. Il regrette le manque de conséquences et de pénalités dissuasives et remarque que le lobby ne représente qu’une petite partie de la totalité des industries minières au Canada.

Les déchets, l’autre enjeu environnemental des mines

Ugo Lapointe croit que l’industrie minière devrait s’engager, outre la réduction de son empreinte carbone, à s’occuper de ses déchets miniers. Plus d’un milliard de tonnes de déchets miniers, dit-il, sont produites au Canada chaque année. Beaucoup de ces déchets miniers sont toxiques et on les laisse sur le territoire pour toujours. C’est un passif environnemental qu’on laisse aux générations futures .

Pierre Gratton quant à lui assure qu’ un certain nombre d'entreprises commencent à s'intéresser à d'anciens dépotoirs provenant d'anciennes mines et que lorsqu’il y a de la valeur dans ces déchets, des processus de réextraction et de retraitement sont mis en place.

Si on veut prétendre à promouvoir une juste transition climatique, il faut revoir nos modes de consommation des métaux et minéraux. Une citation de :Ugo Lapointe, coordonnateur du programme canadien, MiningWatch Canada