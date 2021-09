L’accueil de Dune surpasse les attentes de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve est impressionné par l’accueil que reçoit son dernier film Dune. Après avoir présenté sa mégaproduction à la Mostra de Venise et au Festival international du film de Toronto (TIFF), le cinéaste perçoit une tendance positive dans les premières critiques.

Je suis fier du film, mais il y a toujours un peu d’appréhension à savoir comment il va être reçu , a-t-il confié en entrevue à l’émission En direct, lundi. L’accueil est au-delà de mes attentes.

Ce lancement en pleine crise sanitaire émeut particulièrement le natif de Bécancour, pour qui l'expérience du grand écran est essentielle. « On est dans un contexte difficile et de pouvoir se retrouver en salle avec d’autres cinéastes et un public, c’est vraiment touchant », a-t-il poursuivi.

Denis Villeneuve avait sévèrement critiqué la décision des studios Warner Bros. de rendre Dune disponible sur la plateforme HBO Max dès sa sortie en salle. Le film a pourtant été tourné pour le grand écran.

Un film actuel et accessible

L’intrigue de Dune, d'après le livre écrit par Frank Herbert dans les années 1960, est plus pertinente que jamais, selon Villeneuve. Elle traite de l’exploitation des ressources naturelles, de l’impact du colonialisme et du rapprochement entre les sphères politique et religieuse.

Ces courants se sont exacerbés au fil des années… L'adaptation est plus pertinente. Une citation de :Denis Villeneuve, réalisateur

Dune est un spectacle visuel, mais il s’agit avant tout d’un drame humain, soutient le réalisateur. « On suit un jeune homme dans une épopée d’un point de vue très humain, explique-t-il. C’est lui en relation avec sa famille et plus particulièrement avec sa mère. »

Si le roman a séduit de nombreux lecteurs, Villeneuve s’est donné comme objectif de faire un film pour ceux qui ne connaissent pas son univers.

Le réalisateur poursuivra sa tournée internationale aux États-Unis et en Europe dans les prochains mois. Il partira également à la conquête du public québécois lors de la sortie en salle de Dune le 22 octobre.