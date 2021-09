La cheffe du Parti vert ne fera pas campagne dans Fredericton

Lundi, à Charlottetown, la cheffe des verts a dit craindre que sa gestion de la crise qui a mené au départ de Jenica Atwin, la députée verte devenue libérale, ne soit une distraction pour la candidate actuelle de son parti, Nicole O'Byrne.

Je veux m'assurer que partout où je vais, c'est pour aider et non pour distraire , explique Annamie Paul.

Je comprends certainement qu'il y a des candidats qui pourraient penser que ma présence est une distraction. Une citation de :Annamie Paul, cheffe du Parti vert du Canada

Elle soutient avoir été très transparente face au fait que le départ de Jenica Atwin avait créé une distraction à Fredericton.

Selon ses propos, il s'agit d'une course particulière, les émotions sont encore vives, et c'est une question sensible.

Un départ marqué

Jenica Atwin a remporté une course serrée à trois dans Fredericton en 2019, avec 32,8% du vote populaire. Elle s’est appuyée sur le succès du chef des Verts du Nouveau-Brunswick, David Coon.

En juin, elle a annoncé qu'elle quittait le parti et rejoignait les libéraux à la suite d'un conflit interne. Cela concernait notamment la position des Verts sur le conflit israélo-palestinien, ainsi que la façon dont l’équipe d'Annamie Paul a traité Jenica Atwin.

La cheffe du Parti vert du Canada, Elisabeth May, la candidate de la circonscription de Fredericton, Jenica Atwin et le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon (archives). Photo : Facebook / @electjenica

Lorsque les élections ont été déclenchées en août, Nicole O'Byrne a déclaré qu'il était peu probable que Annamie Paul fasse campagne avec elle à Fredericton, car elle consacrait tout son temps à remporter la circonscription de Toronto-Centre où elle se présente.

Plus tard, la campagne d'Annamie Paul a laissé entendre que la cheffe pourrait éventuellement se rendre au Nouveau-Brunswick.

Annamie Paul a répété lundi qu'elle se concentrait sur Toronto-Centre, alors qu'elle entamait une visite de deux jours à l'Île-du-Prince-Édouard.

D'après un texte de Jacques Poitras de CBC