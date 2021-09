La nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup pourrait coûter plus de 11 M$

La Ville de Rivière-du-Loup a reçu trois soumissions à l'appel d'offres lancé il y a quelques semaines. La soumission la plus basse dépasse 11,1 millions de dollars, soit un demi-million de plus que les dernières estimations de la Ville .

L'entreprise qui a déposé la soumission la plus basse est Marcel Charest et fils inc.

La deuxième soumission a été remise par Kamco Construction inc. et s'élève à près de 11,4 millions de dollars.

Construction Béton 4 Saisons a été la dernière entreprise à soumissionner pour un montant d'un peu plus de 11,9 millions de dollars.

Le contrat reste encore à être conclu pour ce projet.

La Ville de Rivière-du-Loup indique qu'elle commentera l'ouverture des soumissions mardi matin, lors d'une conférence de presse.

Un croquis de ce à quoi la nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup pourrait ressembler. Photo : Courtoisie : Ville de Rivière-du-Loup

La nouvelle caserne incendie doit être construire à l'angle des rues Témiscouata et des Cheminots, dans le quartier Saint-Ludger.

Pour conserver la subvention de 3 250 000 $ accordée à la Ville par le gouvernement provincial dans le cadre de ce projet, la construction doit commencer d'ici le 31 décembre 2021.

Avec la collaboration de Patrick Bergeron