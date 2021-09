Nouvelle étape vers le réaménagement de la rue Morin, au centre-ville de Gatineau

La Ville souhaite transformer la portion sud de cette rue pour qu’elle soit partagée ou conviviale , un concept visant une meilleure cohabitation entre automobilistes, cyclistes et piétons.

Le but est de rattacher cette portion de rue, entre les rues Papineau et Gagnon, au pôle culturel de la rue Montcalm, a souligné en entrevue le conseiller du district Hull-Wright, Cédric Tessier.

On sait qu’il y a des résidences pour artistes qui ont été construites il y a quelques années et on a, dans les cartons, un projet d’ateliers d'artistes qui s’en vient, porté par la communauté , a-t-il dit.

La Ville invite les citoyens à se prononcer sur ce concept, qui inclut aussi une éventuelle place publique derrière l'église catholique portugaise du Saint-Esprit.

En ce moment, l'église est un peu coupée du quartier. L'objectif est de l'intégrer à l’ensemble de ce projet-là pour vraiment faire un tout dans ce coin-là , a ajouté Cédric Tessier.

Celui qui est aussi président du comité exécutif de la Ville a rappelé que la rue Morin a été refaite il y a moins de 10 ans, avec notamment, des conduites souterraines refaites, mais le travail n’a pas été complété. On entend donc terminer le tout en prévoyant du même coup, un réaménagement qui favorise le rayonnement du centre-ville de Gatineau.

On aurait pu décider de mettre juste une belle couche d'asphalte et de faire des trottoirs traditionnels des deux bords. That's it, that's all, c'est fini. Ce n'est pas la vision qu'on a , a insisté le conseiller municipal.

Durant la consultation publique en ligne de lundi soir, les citoyens, qui peuvent se connecter via le site web de la Ville, poseront leurs questions sur le concept préliminaire.

Ensuite, la Ville acceptera les commentaires jusqu'au 22 septembre. Un plan final pour le réaménagement de la rue Morin devrait être présenté dans les prochains mois.

Avec les informations de Nathalie Tremblay