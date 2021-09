Linda O’Leary acquittée d’une accusation de conduite imprudente en bateau

Au tribunal de Parry Sound, Linda O'Leary a été acquittée d'une accusation de conduite imprudente à la suite de l'accident de bateau mortel, qui a fait deux morts et trois blessés en août 2019 dans les Muskoka. Le juge de la Cour de justice de l'Ontario a rendu son verdict mardi matin après un procès d'une dizaine de jours plus tôt cet été.

À entendre le verdict, Linda O'Leary est apparue soulagée à l'écran de l'audience, qui était diffusée sur une plateforme numérique, mais il était difficile de décrire sa réaction, puisqu'elle portait un masque contre la COVID-19 aux côtés de son avocat.

Vêtue d'un tailleur rouge, Mme O'Leary n'aura donc pas à payer une amende de 10 000 $ minimum. Son permis de conduire avait déjà été suspendu durant trois jours après l'accident.

Dans ce procès, l'épouse de l'homme d'affaires et ex-candidat à la chefferie des conservateurs Kevin O'Leary était accusée en vertu de la loi fédérale sur la marine marchande et non du code criminel.

Gary Poltash, 64 ans, originaire de Floride, et Suzana Brito, 48 ans, d'Uxbridge en Ontario, ont succombé à leurs blessures après l'accident et trois autres de leurs amis ont été blessés à bord du bateau Nautique.

Le juge Richard Humphrey, de la Cour de justice de l'Ontario, a présidé les audiences, en personne, au palais de justice de Parry Sound. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le juge Richard Humphrey, de la Cour de justice de l'Ontario, explique notamment que la Couronne n'a pas réussi à prouver au-delà de tout doute raisonnable l'imprudence de l'accusée au volant de son bateau, selon les critères de la jurisprudence établis pour un tel crime.

Il précise que la Couronne n'a pu établir par exemple la vitesse à laquelle Mme O'Leary conduisait au moment de l'impact, mais seulement une gamme de vitesses possibles.

Le magistrat fait valoir que le bateau des victimes n'était pas illuminé, parce que les passagers avaient éteint les lumières à bord pour admirer le ciel étoilé, en contravention aux lois sur la navigation.

Il ajoute enfin que rien ne prouve que Mme O'Leary était en état d'ébriété ce soir-là et qu'elle n'a de toute façon jamais été arrêtée et accusée de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé la mort dans cette affaire.

Le magistrat n'a lu qu'un résumé de sa décision, laquelle sera rendue au complet par écrit plus tard aujourd'hui.

Position de la défense

La défense avait demandé, à la fin du procès en juillet, l'acquittement de sa cliente, parce que la Couronne n'avait pas réussi, selon elle, à prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'elle avait conduit de façon imprudente le soir du 24 août 2019 sur le Lac Joseph.

Me Brian Greenspan en avait fait rejeté la faute sur le bateau accidenté dans cette affaire, parce que son capitaine avait éteint, selon lui, tous les feux de signalisation à bord pour que ses onze passagers puissent mieux admirer les étoiles par une soirée sans lune.

Sa cliente n'aurait jamais dû être accusée dès le départ dans cette affaire, selon l'avocat notoire de Toronto.

L'avocat Brian Greenspan représente Linda O'Leary. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il soutient par ailleurs que la Couronne n'a pu prouver que sa cliente était imprudente, qu'elle conduisait vite et qu'elle avait les facultés affaiblies après avoir consommé de l'alcool avant la collision.

Me Greenspan avait répété que sa cliente avait pris un verre pour se calmer les nerfs de retour chez elle après l'accident, ce qui explique le résultat positif de l'ivressomètre qui lui avait été administré dans la nuit.

Il avait rappelé que les policiers étaient arrivés au domicile des O'Leary au moins 45 minutes après la collision et que le test n'avait pas été administré immédiatement au moment des faits.

Position de la Couronne

La Couronne affirmait au contraire que Linda O'Leary conduisait de façon dangereuse, peu importe si le bateau qu'elle a percuté était illuminé ou non ce soir-là.

En ce sens, l'erreur du capitaine du Nautique au sujet des signaux lumineux n'absout pas la responsabilité de Mme O'Leary.

Elle ajoutait de toute façon que l'embarcation accidentée était bien visible ce soir-là, même si la lumière au bout du mât arrière était défectueuse.

Elle avait cité les tests de reconstitution dans le noir sur le lac Joseph qui ont démontré que le Nautique était percevable à 5 mètres devant soi et que l'accusée conduisait probablement entre 38 et 48 km/h.

Le procureur de la Couronne, Samir Adam, avait contre-interrogé sur une plateforme numérique Kevin O'Leary, qui se trouvait à Los Angeles pour affaires lors du procès. Photo : Radio-Canada / Alexandra Newbould

La Couronne avait en outre mentionné le bruit assourdissant de la collision et les dommages encaissés par le bateau des O'Leary qui montrent la violence de l'impact et par déduction la vitesse à laquelle l'accusée naviguait.

Elle avait énuméré plusieurs règlements du code que l'accusée a enfreint selon elle ce soir-là, comme le fait de redoubler de prudence et de ralentir dans les circonstances et de ne jamais assumer que la voie est libre si on ne voit rien devant soi.

La Couronne avait par ailleurs précisé qu'on ne pouvait écarter la possibilité que Linda O'Leary ait bu avant l'accident, puisqu'elle avait consommé selon des témoins au moins un cocktail 4 heures avant la collision chez leurs voisins, les Smith.

Selon elle, Mme O'Leary a menti aux policiers lorsqu'elle leur a répété à deux reprises qu'elle n'avait pas bu de la journée ce jour-là.

Pour la défense, il ne s'agit toutefois que d'hypothèses et de preuves circonstancielles.

Plus de détails a venir.