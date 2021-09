65 infectiologues albertains plaident la mise en place immédiate du passeport vaccinal

Ce sont les derniers à rejoindre leur voix aux multiples demandes tous azimuts pour l'adoption d'un certificat d'immunisation en Alberta. Certaines entreprises ont même déjà emboîté le pas.

Le document à l’endroit du premier ministre Jason Kenney, du ministre de la Santé Tyler Shandro et de la médecin hygiéniste en chef Deena Hinshaw fait état d’un système de santé au bord du précipice.

Au rythme actuel, le nombre d’hospitalisations aux soins intensifs reliés à la COVID-19 va doubler toutes les deux semaines , affirment les experts de la santé.

Près de 90 % des personnes qui y sont admises ne sont pas vaccinées ou ont reçu une seule dose de vaccin, ajoutent-ils.

Lundi, Services de Santé Alberta compte 256 patients aux soins intensifs. Parmi eux, 202 ont la COVID-19. Un pourcentage qui atteint un nouveau sommet pour l'Alberta.

Les unités de soins intensifs de la province sont à 90 % de leur capacité, révèle l’agence de santé publique. En excluant les lits d'appoint, cette proportion bondit à 148 %.

Nous sommes arrivés à un point où il est difficile de déterminer pendant combien de temps nous pourrons prodiguer des soins sécuritaires aux Albertains. Une citation de :extrait de la lettre ouverte

Un certificat d’immunité pour accéder à des services non essentiels permet de mieux protéger les personnes n’ayant pas reçu de vaccin, de les encourager à le recevoir, en plus d’éviter le retour de mesures sanitaires plus restrictives des dernières vagues dans le futur.

Laisser cette décision aux mains des entreprises résulte en une politique confuse et inconsistante [...] elle doit être prise par le gouvernement provincial, comme c’est le cas presque toutes les autres [provinces et territoires] , déclare les spécialistes des maladies infectieuses.

S’il n’est pas possible de mettre une telle mesure en place, les experts plaident pour des restrictions sanitaires plus sévères. Par exemple, restreindre les rassemblements à moins de dix personnes chez les gens non immunisés.

Ils concèdent que ce genre de décision n’est pas chose évidente. Le but de leur lettre est d'établir un dialogue auprès du gouvernement pour éviter une crise imminente du système de santé.

Le groupe d’experts indépendants Protect Our Province donnera un aperçu de l’intérieur des unités de soins intensifs de l'Alberta lundi à16 heures.