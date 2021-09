Un camionneur de la Colombie-Britannique fait sensation sur Tik Tok

Pour être honnête, je ne savais pas que j’avais autant d’abonnés. Je ne fais que filmer ce qui me passe par la tête, et souvent, c’est plutôt idiot. Apparemment, les gens aiment ça , lance le jeune homme originaire de Merritt.

En compagnie de son chien Cedar, il offre tantôt un regard amusant sur la vie de camionneur, tantôt des opinions sur l’industrie forestière.

Sur l’île de Vancouver, on coupe des arbres qui ont jusqu’à 1200 ans et tout ce qui me vient à l’esprit c’est : pourquoi? Pourquoi exploite-t-on ces arbres? La coupe forestière peut être durable si elle est faite correctement .

Au total, les vidéos de Chace Barber comptent 7,4 millions de mentions j’aime .

Il se réjouit des rencontres que lui a permises son aventure en ligne. J’ai maintenant des amis autour du monde, en Écosse, en Australie, en Amérique du Sud, Afrique du Sud. C’est simplement cool , dit-il.

Le camionneur entend continuer à publier ses vidéos tant et aussi longtemps qu’elles feront sourire. Je n’ai pas d’objectif avec mon Tik Tok. Si je peux faire rire ou divertir, c’est tout ce qui compte.

Avec des informations de l'émission Daybreak South et de Brendan Coulter