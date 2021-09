Meurtre à Saint-Raymond : « on leur a arraché leur maman »

Les deux résidents de Saint-Raymond qui ont reçu les jeunes enfants d'une femme de 35 ans victime d'un meurtre, vendredi soir, demeurent marqués par cette visite aussi dramatique qu'impromptue. « On [leur] a arraché leur maman », peinent-ils encore à accepter.

France Fournier et François Pastorello habitent dans le secteur des rues Marlène et Francine, où le drame a eu lieu. Le couple venait de passer une journée sans histoire, dans la tranquillité habituelle de leur quartier.

Peu avant 20 h, Mme Fournier a entendu des détonations. Je croyais que c'étaient des feux d'artifice , raconte-t-elle, en entrevue à Radio-Canada. Peu de temps après, ça a cogné à ma porte. Je suis allé répondre et il y avait une jeune fille avec deux très jeunes enfants.

Malgré des explications quelque peu confuses sur le moment, France Fournier a compris que quelque chose de grave venait de se produire et a accueilli le groupe chez elle sans hésiter.

France Fournier et François Pastorello ont ouvert la porte de leur maison aux enfants de la victime. Photo : Radio-Canada

Moments marquants

Le calme de la maison s'en est trouvé troublé. François Pastorello, déjà couché pour la nuit, a détecté que quelque chose d'inhabituel se passait. Les chiens aboyaient mais n'arrêtaient pas de le faire, comme c'est le cas d'ordinaire lorsque sa conjointe intervient.

Il s'est donc levé et est tombé devant les rescapés. Avec France Fournier, il a passé quelques moments avec les enfants. Il se souvient particulièrement du petit bonhomme , qui lui agrippé le doigt et ne voulait plus le lâcher.

Depuis, c’est dur pour moi, parce que j’ai eu le petit dans les bras. Sa mère est partie, elle est plus là. Une citation de :François Pastorello

France Fournier a pour sa part partagé quelques instants avec une petite fille, un peu plus âgée. Elle ne semblait pas réaliser vraiment. [...] Elle a demandé "où est maman" , se remémore-t-elle. Elle se souvient aussi avoir entendu l'enfant dire que sa maman a mal .

Après la visite des policiers et des ambulanciers, les enfants ont par la suite été confiés à des membres de leur famille. Ils n'ont cependant pas encore quitté l'esprit du couple de bons samaritains.

Comparution de Guylaine Laflamme

Le principal accusé dans cette affaire est Martin Lévesque, un ancien militaire de 49 ans. Il est le voisin de la victime, une femme âgée de 35 ans. Elle circulait au volant de voiture, à moins de 100 mètres de chez elle, lorsqu'elle a été atteinte d'un projectile d'arme à feu.

Ses deux enfants se trouvaient à bord au moment des faits.

Martin Lévesque est le principal suspect et est accusé de meurtre non prémédité. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) tient à préciser qu’il n’est pas question de violence conjugale dans cette histoire.

Outre ce dernier, Guylaine Laflamme, qui vivrait avec lui, a aussi été arrêtée par les policiers.

Elle est accusée de voie de faits contre un policier et d'entrave au travail des policiers. Elle a brièvement comparu lundi et demeure détenue jusqu'à une prochaine audience, prévue jeudi matin.

D'après les informations de Colin Côté-Paulette