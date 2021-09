Les vibrations des motos peuvent endommager les iPhone

Selon le géant de l’informatique, les vibrations des moteurs de ces véhicules endommagent l’appareil photo de l’iPhone, plus précisément ses technologies de stabilisation optique de l'image et l’autofocus en boucle fermée.

Ces systèmes s'opposent automatiquement aux mouvements, aux vibrations et aux effets de la gravité, pour vous permettre de vous concentrer sur la prise de vue , peut-on lire sur le site du centre d’assistance d’Apple  (Nouvelle fenêtre) .

Une exposition directe et prolongée peut donc, à long terme, réduire la qualité des photos et des vidéos captées par l’appareil.

Selon Apple, les modèles iPhone 6 Plus, 6s Plus, SE, SE (deuxième génération) et 7 sont particulièrement vulnérables.

Apple recommande de déposer les iPhone sur un support amortissant les vibrations lors des déplacements en moto ou mobylette. L’entreprise précise également d’éviter d’exposer régulièrement et de façon prolongée le téléphone intelligent à des vibrations de faible amplitude.