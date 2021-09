Deux cas de COVID-19 répertoriés dans les écoles de la région

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay a d'abord confirmé qu'un élève de l'école primaire du quartier Rivière-du-Moulin avait contracté la COVID-19.

Le jeune est en isolement chez lui, mais ses camarades de classe poursuivent leurs activités scolaires habituelles. C'est en dehors de l'école que ces derniers doivent respecter des consignes d'isolement pendant 10 jours. Ce cas positif entraîne l'obligation pour tous les élèves de l'école et les enseignants de porter un couvre-visage en tout temps pendant deux semaines.

Quant aux élèves de la classe touchée, ils doivent se soumettre à deux tests de dépistage.

À Dolbeau-Mistassini

Le second cas confirmé a été répertorié au bâtiment Le Tournant de l'école secondaire des Grandes-Rivières à Dolbeau-Mistassini, a mentionné la porte-parole du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, Marie-Ève Bernard. Il s'agit également d'un élève. Là non plus il n'y a pas de groupe en isolement et tout le monde doit porter un masque en permanence jusqu'au 22 septembre.

Selon le nouveau protocole

Un nouveau protocole est désormais appliqué pour la rentrée 2021. Le premier cas recensé à l'école secondaire L’Odyssée-Lafontaine avait été traité selon les anciennes mesures. Une classe avait alors été placée en enseignement à distance.

La région encore peu touchée

À titre de comparaison, la région de Montréal compte plus de 200 écoles sur la liste des établissements avec au moins un cas de COVID-19. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est encore très peu touché par la 4e vague de COVID-19 avec seulement 17 cas actifs contre 6278 pour le reste de la province. Douze cas se sont ajoutés au bilan lors des trois derniers jours.

Avec Linda Bergeron