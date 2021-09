COVID-19 : plus de deux heures d’attente dans un centre de dépistage de Québec

David Lévesque s'y est présenté ce lundi avec son fils malade.

On s’est rendu compte en l’amenant à l’école qu’il avait des symptômes de COVID, donc on ne pouvait pas l’amener à l’école , raconte le père de famille, en entrevue à Radio-Canada.

Après une rencontre pour le travail, David Lévesque a amené son fils à 11 h au centre de dépistage du parc Colbert.

On est arrivé à 11 h, ça commençait déjà à refouler pour arriver au parc et mon GPS me disait que j’étais à 600 mètres du centre et ça m'a pris une heure et quart pour arriver juste dans le parking , poursuit-il.

Je pense que ça m’a pris trois heures au complet pour faire le test. Une citation de :David Lévesque, père de famille

M. Lévesque juge le délai déraisonnable, tout en reconnaissant que la santé publique ne peut pas prédire les jours où il va y avoir plus d'achalandage. Des délais similaires avaient constaté par Radio-Canada la semaine dernière.

Bientôt un nouveau centre

C’est très déplaisant, mon fils ne filait pas, il a fallu appeler mes parents pour qu’ils viennent me porter à vélo une bouteille d’eau, du Tylenol et un peu de bouffe pour moi , poursuit-il. M. Lévesque a aussi tenté de prendre un rendez-vous, mais il ne restait aucune place dans le secteur pour la journée de lundi.

À partir d'aujourd'hui, le centre de dépistage de l'hôpital Jeffrey Hale est désormais ouvert tous les jours de la semaine de 7 h à 20 h.

Ce sera aussi le cas la semaine prochaine pour le centre situé rue Clemenceau dans Beauport.

Dans un courriel adressé à Radio-Canada, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale précise qu'il planifie l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage à court terme.

La région de la Capitale-Nationale compte 16,8 cas actifs pour 100 000 habitants contre 65,8 en Chaudière-Appalaches.

À l'échelle de la province, les autorités sanitaires recensent 639 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 398 425 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand