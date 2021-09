Vers un nouvel édifice temporaire pour abriter les sans-abris de Yellowknife

La ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Julie Green, propose d'utiliser l’édifice récemment occupé par Aurora Village sur l’avenue Franklin comme refuge de jour temporaire pour accueillir les personnes en situation d’itinérance de Yellowknife pendant la journée.

Dans une lettre ouverte adressée aux résidents de Yellowknife, la ministre et députée de Yellowknife Centre a indiqué que son équipe avait choisi l’immeuble du 4709 avenue Franklin comme étant la meilleure solution pour répondre aux besoins des itinérants avec l’arrivée de l’hiver.

Les gens ont besoin de pouvoir se déplacer facilement des refuges de nuit du centre-ville, ouverts de 19 h à 7 h, vers un endroit sécuritaire, explique Julie Green. S'ils ne peuvent pas se rendre à pied au centre de jour, ils devront se tourner vers les cages d'escalier, les portiques, les restaurants ou tout autre endroit où ils peuvent se mettre à l'abri du froid.

Selon la ministre, l’immeuble a été choisi parmi une poignée d'options parce qu’il peut accommoder 60 personnes et nécessite peu de rénovations.

Dans le passé, le choix d’un endroit pour abriter le centre de jour de façon permanente ou temporaire a toujours attiré sa vague de contestation de la part de résidents et de commerces de Yellowknife.

La ministre espère cette fois avoir l'appui des résidents et du conseil municipal de Yellowknife pour pouvoir ouvrir le nouveau refuge, le plus tôt possible, en octobre.

Le gouvernement a demandé au public au cours des dernières semaines de lui suggérer des endroits où établir le refuge de jour. L'édifice sur l'avenue Franklin s'est avéré être le meilleur choix, selon la ministre. Photo : Graham Shishkov/CBC

Un dossier controversé

Les autorités territoriales peinent depuis des années à identifier un endroit permanent où accueillir les itinérants de Yellowknife pendant la journée.

Le refuge actuel n’a pas la capacité d'accueillir tous ses clients potentiels, surtout l’hiver, et a dû réduire sa capacité au cours de la dernière année pour respecter les mesures sanitaires.

Le refuge, qui partage ses installations avec le centre de dégrisement, a d’ailleurs dû fermer ses portes pour une période indéterminée la semaine passée après que trop d’employés aient contracté la COVID-19.

Aux prises avec ce même problème de capacité l’an dernier, la ministre des Affaires municipales et communautaires avait dû déclarer l’état d’urgence pour établir son refuge temporaire dans l’ancien édifice du Side Door sur la 49e rue.

La ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, Julie Green. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Avec son état d’urgence, le gouvernement avait pu réquisitionner l’immeuble, sans avoir besoin de l’approbation du conseil de ville de Yellowknife et d'affronter les opposants au projet.

Avec sa lettre ouverte, la ministre de la Santé espère pouvoir éviter un grand débat comme l’année passée en ouvrant le dialogue avec les résidents et les entreprises inquiets.