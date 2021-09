L’Université Western enquête après des signalements de violences sexuelles

Nous avons pris des mesures immédiates pour assurer la sécurité des étudiants, notamment une présence accrue d'agents spéciaux sur le campus et une présence accrue du personnel et de la sécurité dans les résidences , a déclaré Chris Alleyne, l'un des vice-présidents de Western, dans un communiqué.

Je veux être très clair : la violence sexuelle ne sera pas tolérée. Rien n'est plus important que la sécurité et le bien-être de notre communauté sur le campus. Dans le cadre de la politique de Western sur la violence sexuelle et sexiste, nous évaluons tout signalement de violences sexuelles et agissons immédiatement.

De nombreux rapports sur les violences présumées ont été évoqués sur les réseaux sociaux, mais CBC News n'a pas été en mesure de les vérifier.

L'Université essaie de parler directement aux étudiants en résidence et encourage les gens à fournir toute information qu'ils pourraient avoir.

Le journal étudiant Western Gazette a rapporté que les violences sexuelles auraient impliqué des étudiants vivant au hall Medway-Sydenham.

Les violences de nature sexuelle se seraient produites dans cette résidence étudiante au cours du week-end qui marquait la fin de la semaine d'orientation. Photo : CBC/Kate Dubinski

Dimanche après-midi, la police de London n'était pas impliquée dans l'enquête, a déclaré un porte-parole de la police. Relancées lundi par Radio-Canada, les forces de l'ordre n'ont fourni aucune mise à jour.

Dimanche soir, il n'y avait eu aucun rapport officiel ni plainte en vertu de sa politique sur les violences sexuelles et sexistes, a déclaré M. Alleyne.