Dans mon bureau, j'ai trouvé des dossiers des usagers en arrière de mes filières. C’était chaotique. Véronique Bossé venait d’arriver à la résidence de Dorval pour un mandat de six mois, en septembre 2019, soit avant la première vague de la pandémie de COVID-19.

Tout de suite, l’infirmière a remarqué de graves lacunes : manque de personnel, matériel peu adéquat... Bref, dit-elle, une désorganisation totale .

Il y avait par exemple seulement trois piqués (protection pour incontinence) pour les 140 résidents, a-t-elle constaté. Ou encore, le personnel soignant ne disposait que de deux débarbouillettes pour laver 15 personnes.

Je tombais de ma chaise. Alors j'ai fait l’achat de matériel , a expliqué lundi celle dont le poste avait été laissé vacant pendant deux mois avant son arrivée.

Elle a également constaté que certains soignants étaient unilingues anglais, alors que nombreux résidents étaient francophones. Des employés de Herron n'avaient pas eu d'augmentation de salaire depuis 15 ans, certains travaillant pour 12 $ l'heure.

En janvier 2020, elle a donné sa démission, découragée par la situation et le caractère pécuniaire de la santé privée, qui allait contre [ses] valeurs .

Je suis arrivée là comme une sauveuse en pensant réinventer la roue. Je me suis rendu compte que ça ne marcherait pas. Une citation de :Véronique Bossé, ex-directrice des soins du CHSLD Herron

Mme Bossé est alors retournée travailler au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Sa propre mère y est décédée

Malgré les lacunes constatées à son arrivée, Véronique Bossé a décidé en novembre 2019 de placer sa mère de 64 ans dans l’établissement privé. Ayant perdu l’usage de la parole, sa mère n’avait pas besoin de soins particuliers, a expliqué sa fille pour justifier sa décision. Elle pouvait aussi la voir tous les jours.

Fin mars 2020, lors de la première vague de la pandémie, elle a reçu un courriel de Herron lui disant que l’étage de sa mère n’était pas touché par la COVID-19. Mais quelques jours plus tard, revirement de situation, elle a reçu un appel l'informant que sa mère était déclarée positive. Puis après quelques jours de plus, on lui a dit que sa mère n'allait pas bien.

Elle a demandé au personnel soignant de lui installer un soluté et de respecter le protocole de fin de vie, notamment pour diminuer sa douleur et s’assurer qu’elle mourrait dignement.

Quand elle a appelé le lendemain pour prendre des nouvelles, l’infirmière qui lui a répondu ne savait pas de qui elle parlait. Nous ne nous occupons que des cas importants , lui aurait-elle dit, avant de lui raccrocher la ligne au nez.

Sa mère est morte le 7 avril.

Quand ils m'ont appelée pour dire qu'elle était morte, je leur ai dit : "Est-ce qu’elle était OK avec sa perfusion?" Ils m’ont dit : "Quelle perfusion?" Quand j'ai lu les dossiers médicaux de ma mère, tout ce qu’elle a eu, c’est de la morphine par la bouche. Sa bonbonne d'oxygène était vide [à son décès] , a expliqué Mme Bossé.

Toute sa vie, elle avait peur de mourir étouffée, et c’est ce qui est arrivé. Une citation de :Véronique Bossé, ex-directrice des soins du CHSLD Herron

À ce jour, Véronique Bossé ne sait même pas exactement de quoi est morte sa mère puisqu’elle n’a jamais fait l'objet d'un test de dépistage de la COVID-19. Sans doute est-elle morte de soif ou de faim , croit-elle.