Six nouveaux cas de COVID-19 dans la région pendant la fin de semaine

Le bilan de la pandémie au Bas-Saint-Laurent s'est alourdi de six nouveaux cas de COVID-19 pendant la fin de semaine.

La majorité de ces nouvelles infections ont été recensées dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Cas par MRC Kamouraska : 682

Rivière-du-Loup : 1360

Témiscouata : 399

Les Basques : 219

Rimouski-Neigette : 842 (+4)

La Mitis : 188

La Matanie : 258 (+1)

La Matapédia : 99 (+1)

Indéterminés : 2

Neuf cas sont considérés comme actifs dans la région, dont cinq se trouvent dans la MRC de Rimouski-Neigette. Il n'y a toujours pas d'hospitalisations en cours.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Pendant ce temps, la couverture vaccinale continue d'augmenter au Bas-Saint-Laurent. Selon les dernières données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, 84,9 % de la population de 12 ans et plus a obtenu deux doses de vaccin contre la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l'échelle de la province, les autorités sanitaires recensent 639 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le nombre d’hospitalisations a cependant augmenté de 14 pour un total de 227 dans les hôpitaux de la province.

Les hospitalisations continuent d’augmenter, avec une forte proportion de personnes non adéquatement vaccinées aux soins intensifs , a d'ailleurs indiqué sur Twitter le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé.

Le Bas-Saint-Laurent continue cependant d'être l'une des régions les moins touchées par la pandémie actuellement. Il fait partie des trois régions du Québec où le nombre de cas actifs est le moins élevé en fonction de sa population.