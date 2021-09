Gaétan Ouellet dresse le bilan de son mandat à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac

Bien qu'il ait fait face à plusieurs critiques en cours de mandat, Gaétan Ouellet croit toujours que la construction de l'aréna et du centre récréatif était la meilleure chose à faire pour les deux quartiers.

Il est d'avis que les guerres de clochers entre le secteur Cabano et celui de Notre-Dame-du-Lac seront bientôt chose du passé.

Ça fait trois ans que je suis à la mairie. J'ai pris les choses là où elles étaient et qui avaient été commencées par mon prédécesseur Gilles Garon. On a continué d'expliquer les dossiers. [...] On ne s'est jamais cachés de dire qu'après une fusion, il fallait parler d'une seule voix. Je sens que, de plus en plus, ce sont les idées qui prennent le dessus sur les clochers , a avancé Gaétan Ouellet sur le bilan de son mandat.

Je pense que les gens, avec le temps, ont compris que le gros bon sens fait qu'une ville, maintenant, ça parle d'une seule voix. Une citation de :Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Signe de l'essor économique de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet mentionne que plus de 210 permis de construction ont été délivrés au cours de la dernière année.

Le débat entourant la mise aux normes du réseau d'aqueduc a aussi marqué le début du mandat du maire Ouellet.

Certains citoyens avaient notamment fait savoir leur mécontentement quant au projet de raccordement du secteur Notre-Dame-du-Lac à l'usine d'eau potable du secteur de Cabano.

Le maire Gaétan Ouellet (à droite) est allé à la rencontre de citoyens frustrés par l'administration municipale témilacoise, au sortir d'une séance du conseil, en avril 2019. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Gaétan Ouellet ne sollicitera pas de nouveau mandat à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac aux élections municipales de novembre.

Il tentera plutôt de se faire élire comme préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata.

En octobre 2018, Gaétan Ouellet avait été élu maire de Témiscouata-sur-le-Lac avec 64 % des suffrages, après la démission de son prédécesseur, Gilles Garon, quelques mois plus tôt, en invoquant les attaques personnelles dont il était victime dans la foulée du débat entourant la reconstruction d'arénas dans la ville.

D'après les informations de Patrick Bergeron