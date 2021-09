Trudeau « s’accroche au pouvoir en divisant le pays », accuse O’Toole

Ce qui devait être une annonce sur les congés de maternité a bien vite été éclipsé par une salve d'attaques, parfois personnelles, contre le chef libéral. En tournée à Ottawa, le chef du Parti conservateur du Canada (PCC) a appelé les électeurs à ne pas « récompenser » Justin Trudeau pour ses « six ans d'inaction » et de « promesses vides ».

On peut dire qu'il parle pour ne rien dire, mais c'est pire que ça. Il est aveuglé par sa propre ambition. Cet homme n’est pas féministe, environnementaliste ou au service des Canadiens. Cet homme ne pense qu’à lui et à lui seul , a-t-il déclaré.

En témoigne, selon M. O'Toole, la volonté de Justin Trudeau de déclencher des élections en pleine quatrième vague de COVID-19 – un argument qu'aura répété le chef conservateur tout au long de sa campagne.

Justin Trudeau a commencé cette élection, mais vous pouvez y mettre fin , a-t-il lancé aux électeurs.

Des mots du chef du PCCParti conservateur du Canada , un vote pour le Parti libéral est un vote pour plus de corruption , de camouflage , de mensonges , d'arrogance de dépenses et de dettes .

Le chef conservateur n'a pas manqué de mettre en relief ce qu'il considère comme un manque de leadership de la part du premier ministre sortant, allant jusqu'à s'en prendre à lui personnellement, pour mieux s'en distinguer.

Erin O'Toole a dit s'être lancé en politique pour « une seule raison », soit servir [s]on pays . À l'opposé, a-t-il ajouté, le chef libéral « se préoccupe uniquement de son propre pouvoir ».

Quand M. Trudeau faisait la fête – et nous avons tous vu les photos – je participais à des opérations de recherche et de sauvetage pour l'armée. Une citation de :Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

M. O'Toole a ainsi fait référence aux images de Justin Trudeau arborant un blackface qui sont venues perturber la campagne du chef libéral en 2019, et pour lesquelles il a présenté ses excuses.

Si, malgré les désaccords, il éprouvait du respect pour Justin Trudeau en 2015, lors de la campagne qui l'a vu accéder au pouvoir, le chef conservateur a déchanté depuis, a-t-il raconté en substance. Où est ce Justin Trudeau? Où est cet homme? Que penserait le Justin des "voies ensoleillées" s'il rencontrait le premier ministre d'aujourd'hui? a-t-il demandé.

Le leader conservateur a néanmoins réitéré sa volonté de mener « une campagne positive », leitmotiv dont il a usé tout au long de sa tournée électorale pour se démarquer, entre autres, de Justin Trudeau, qui alimente selon lui « la peur et la division ».

Questionné sur la virulence de ses attaques à sept jours du scrutin, M. O'Toole a répondu que la campagne électorale portait sur la transparence, qui fait selon lui grandement défaut au chef libéral.

Au 30e jour de la campagne, le chef du PCCParti conservateur du Canada n'avait toutefois pas su offrir une réponse claire sur nombre d'enjeux débattus depuis le déclenchement des élections, comme la façon dont il parviendrait à rééquilibrer le budget fédéral en 10 ans ou ce qu'il adviendrait de l'interdiction des armes d'assaut sous un gouvernement conservateur.