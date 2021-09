Québec n’entend pas élargir l’accès aux tests rapides dans le réseau scolaire

Depuis ce matin, de tels tests peuvent être utilisés dans certaines circonstances, mais seulement dans des écoles des quartiers de Montréal-Nord, Saint-Michel et Parc-Extension, à Montréal, et de Chomedey, à Laval.

La Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) et l’opposition officielle souhaitent plutôt que l’accès à ces tests soit élargi à toutes les écoles le plus rapidement possible.

Mais selon le ministre Roberge, la Direction générale de la santé publique du Québec préfère que les tests rapides soient utilisés uniquement dans les écoles de quartiers chauds ciblés, à titre de mesure complémentaire.

Si les tests rapides sont utilisés à partir d’aujourd’hui dans ces quatre endroits spécifiques, c’est parce que ce sont des recommandations de la direction nationale de la santé publique , a-t-il expliqué en conférence de presse à Saint-Mathias-sur-Richelieu.

Du côté de la santé publique, ils ont une préférence pour les fameux tests qu’on appelle PCR, qui sont très fiables et qu’on est capables de passer au Québec de manière rapide avec des résultats en moins de 24 heures. Donc, ce sont les tests qui sont privilégiés.

La santé publique nous recommande d’utiliser en complément aux tests PCR les fameux tests rapides dans quatre quartiers, qui sont vraiment les quatre quartiers les plus chauds, mais vraiment en complément aux tests réguliers. Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

Des appels à en faire plus

En entrevue à RDI quelques minutes plus tôt, le président de la FQDE, Nicolas Prévost, a dit être très heureux du déploiement de ces tests dans des dizaines d’écoles de la grande région montréalaise.

Mais on se questionne quand même sur le déploiement à venir dans les autres régions. On le sait, les cas de COVID sont en augmentation partout, particulièrement au primaire, avec notre clientèle qui est non vaccinée , a-t-il aussitôt ajouté.

Alors on se demande pourquoi il n’y a pas déjà de déploiement de ces tests [...] à travers le Québec , a ajouté M. Prévost. On nous a dit qu’on devait faire quelques tests dans les quatre quartiers mentionnés avant déploiement un peu plus large.

Selon lui, cette mesure de prévention pourrait éviter beaucoup de retraits d’élèves dans des écoles du Québec.

Nous, on a quand même demandé à devancer ça, à déjà commencer à former des gens. […] On dit : "pourquoi ne pas déjà commencer à former ces gens pour éviter un délai qui serait trop long", surtout que les cas augmentent beaucoup présentement. Une citation de :Nicolas Prévost, président de la FQDE

On partage également cet avis , a déclaré à RDI quelques minutes plus tard la cheffe libérale Dominique Anglade, en expliquant que son parti y voit une bonne façon d’éviter des éclosions. C’est pour essayer d’arriver en amont de la vague , a-t-elle plaidé.

Selon Québec, 77 éclosions sont actives dans des milieux scolaires à l'heure actuelle.

Au total, 620 établissements ont rapporté au moins un cas depuis le début de l'année. En date de vendredi, le gouvernement dénombrait 870 cas actifs chez des élèves, et 103 autres parmi les membres du personnel.

Des tests pour les élèves symptomatiques

L’utilisation des tests rapides dans les écoles des quartiers visés ne concernera que les élèves qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19, comme de la fièvre, de la fatigue ou des problèmes respiratoires. Les élèves asymptomatiques ne sont pas testés.

Qui plus est, seuls les enfants dont les parents ont donné leur autorisation au conseil scolaire pourront être dépistés de la sorte s’ils présentent des symptômes au cours de la journée.

Le cas échéant, le test sera effectué par du personnel scolaire dûment formé, à l’aide d’un coton-tige qui est inséré peu profondément dans une narine de l’élève. Selon Québec, le résultat sera disponible en 15 minutes.

Si le test est positif, on isole immédiatement l’élève, on communique avec la maison et, par la suite, l’élève doit aller passer le test PCR plus approfondi , a résumé M. Prévost. Si la réponse [au test PCR] est toujours positive, l’élève est isolé pendant une période de 10 jours.

Pour le reste de la classe, il y a une enquête qui [sera] faite par la direction de la santé publique et par la direction de l’établissement , qui chercheront à déterminer qui devrait aussi être testé, en fonction de la nature des contacts qu’ils ont eus avec l’élève infecté.

Par la suite, il y a des décisions qui seront prises – peut-être d’isoler d’autres élèves ou de passer encore là du dépistage rapide dans nos écoles – mais c’est la santé publique qui va décider de la suite des choses , a précisé M. Prévost.

Les frères et sœurs des élèves infectés seront aussi retirés des classes en attendant de subir eux-mêmes un test PCR. Si leur test s'avère négatif, ils pourront retourner en classe.

Nous, ce qu’on veut vraiment le plus éviter, c’est la fermeture des classes. Pour nos élèves, c’est important au niveau des apprentissages et de leur santé. Cette façon de faire, si ça peut éviter des fermetures de classe, c’est une bonne nouvelle. Une citation de :Nicolas Prévost, président de la FQDE

La collaboration des parents demandée

Le ministre Roberge et M. Prévost ont tous deux rappelé que les parents sont tout de même priés de garder leur enfant à la maison et de leur faire passer un test PCR s’ils constatent eux-mêmes que des symptômes ont fait leur apparition.

Ce n’est pas une bonne idée d’envoyer l’enfant à l’école, même dans ces quatre quartiers, en disant : "l’école fera les tests". C’est complémentaire , a dit M. Roberge.

Le plan A, ça reste de garder des personnes symptomatiques à la maison et de les faire tester selon les tests PCR, les tests réguliers Une citation de :Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec

L’école ne doit pas devenir le premier lieu de dépistage , a aussi déclaré le président de la FQDE.

Selon M. Prévost, les conseils scolaires des quartiers chauds n’ont pas eu de difficulté à recruter des membres de leur personnel pour faire passer ces tests.